Estados Unidos pospone ultimátum a Irán; continúan las negociaciones y bloqueo del Estrecho de Ormuz

Miami, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán está 'diezmado' y confirmó que Washington mantiene conversaciones con Teherán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio.

Las declaraciones se realizaron al aterrizar en Miami, Florida, donde permanecerá durante el fin de semana para una serie de eventos diplomáticos.

Sobre Irán, están siendo diezmados. Estamos hablando con ellos ahora y quieren cerrar un acuerdo. Es muy simple: nuestro Ejército es el más grande, de lejos, e Irán está siendo diezmado", declaró Trump al aterrizar, donde pasará el fin de semana.

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que provocó la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí. Desde entonces, al menos trece soldados estadounidenses han muerto y el precio del petróleo ha aumentado, alcanzando el barril de Brent los 112.57 dólares, el nivel más alto desde junio de 2022.

Donald Trump, insistió este viernes en que Irán está 'diezmado'

Washington y Teherán han iniciado conversaciones indirectas bajo la mediación de Pakistán, que podrían desembocar en un encuentro presencial en los próximos días. En paralelo, Trump anunció que pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el Estrecho de Ormuz, advirtiendo que, de no cumplirlo, Estados Unidos destruiría las centrales eléctricas iraníes.

Estamos negociando ahora (con Irán) y sería genial si pudiésemos hacer algo, pero tienen que abrirlo. Tienen que abrir el Estrecho de Trump, quiero decir, de Ormuz. Discúlpenme, lo siento mucho, qué error tan terrible", declaró el mandatario en el evento FII Priority, organizado por inversionistas saudíes en Miami.

El estrecho de Ormuz, controlado por Irán, es una ruta estratégica por donde circula aproximadamente la quinta parte del crudo global. El tránsito por esta vía ha estado restringido durante casi un mes, lo que ha afectado los mercados energéticos internacionales. Según el enviado especial estadounidense en Medio Oriente, Steve Witkoff, 'hay barcos' pasando por el estrecho, aunque la organización Marine Traffic informó que dos cargueros chinos tuvieron que regresar por no contar con garantías de paso de Irán, a pesar de la alianza estratégica entre China e Irán.

Cambio de Nombre

Trump bromeó con el cambio de nombre del estrecho al recordar que su apertura es una de sus principales exigencias tras casi un mes de guerra con Irán, que ha impedido el tránsito por el área.

Las 'fake news' (noticias falsas) dirán que él (Trump) lo dijo accidentalmente. No hay accidentes conmigo, no demasiados", expresó el mandatario.

El republicano comparó el cambio de nombre del estrecho con el que él ordenó a comienzos de su segundo mandato para llamarle 'Golfo de América' al golfo de México, algo que aparece en mapas en Estados Unidos pese a las críticas de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo. Trump bromeó con renombrar el estrecho

Tomó cerca de una hora (el cambio) y se hizo. La presidenta me llamó. Es realmente una buena persona también. Me cae muy bien. Me llamó. Ella tiene la voz más hermosa. Es una mujer muy elegante. Tiene una hermosa voz", manifestó el mandatario.

El presidente hizo estas declaraciones al insistir en que Washington está negociando con Irán, pese a que el país persa ha negado que esté teniendo conversaciones de manera oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui