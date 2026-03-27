Irán promete respuesta tras ataque de Israel y EU contra sus plantas nucleares y siderúrgicas

Teherán, Irán.- La Guardia Revolucionaria de Irán emitió un pronunciamiento este viernes como respuesta a los bombardeos perpetrados por fuerzas de Israel y Estados Unidos contra dos de las más grandes plantas siderúrgicas en territorio iraní. A través de la red social X, Mayid Musavi, comandante de la Fuerza Aeroespacial, publicó el siguiente mensaje dirigido a los responsables de la ofensiva:

Como parte de sus declaraciones, Musavi aconsejó a los trabajadores de complejos industriales con lazos a empresas estadounidenses o israelíes retirarse de sus zonas de trabajo al instante para preservar sus vidas. Este mensaje supone una clara advertencia sobre posibles acciones contra diversas instalaciones en la región de Medio Oriente. Los ataques recientes impactaron las plantas de acero de Mobarakeh y Juzestán.

Las autoridades locales informaron que los proyectiles causaron únicamente daños materiales, sin reportar pérdidas humanas. Esta ofensiva representa un cambio en la estrategia militar de los atacantes, enfocándose ahora en instalaciones vitales de la nación persa. Durante jornadas anteriores, la milicia iraní había contestado con el lanzamiento de misiles y drones hacia posiciones en Israel y en distintas zonas de la región.

El general de brigada Mayid Musavi:



uD83DuDD39 Una vez antes nos pusieron a prueba; el mundo volvió a ver que ustedes mismos comenzaron a jugar con fuego y atacar la infraestructura. pic.twitter.com/0t2Vy9dLpa — HispanTV (@Nexo_Latino) March 27, 2026

Ante esta situación, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, aseguró que la nación exigirá "un precio muy alto por los crímenes israelíes". El diplomático amplió la información al señalar lo siguiente: "Israel atacó dos de las mayores siderúrgicas de Irán, una planta eléctrica y sitios nucleares civiles, entre otras infraestructuras". Además, agregó: "Israel afirma que actuó en coordinación con Estados Unidos".

El ministro iraní enfatizó que estos bombardeos van en contra de la tregua declarada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, orientada a detener los impactos contra los sistemas energéticos de Irán. Dicho plazo para detener las agresiones había recibido una ampliación apenas unas horas antes de los bombardeos. De acuerdo con el mandatario norteamericano, la extensión de la medida respondió a una petición formulada por el gobierno de Teherán, dentro de un contexto de conversaciones políticas que él mismo calificó como "en curso y yendo muy bien".

Por su parte, el ejército de Israel confirmó su participación en los bombardeos ejecutados el viernes contra el reactor de agua pesada ubicado en la ciudad de Arak, así como en una planta procesadora de uranio en la región de Yazd, ambas en el centro de Irán. El complejo de Arak, considerado un punto central para la generación de plutonio, había quedado inoperativo tras los acuerdos firmados en 2015. En cuanto a la instalación de Yazd, su función principal es generar materia prima para el enriquecimiento de uranio.

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Israel y Estados Unidos atacaron este viernes las dos principales siderúrgicas de Irán, en una nueva escalada del conflicto que impacta directamente en la infraestructura industrial estratégica de la República Islámica.



La ofensiva ocurre a 28 días del inicio de las… pic.twitter.com/Wb3bz4LPgZ — NewsMx Tv Medio de Comunicación (@NewsMx_Tv) March 27, 2026

Según los mandos castrenses israelíes, estas operaciones buscan mermar el programa atómico de la República Islámica. Finalmente, la Organización de Energía Atómica de Irán comunicó a los ciudadanos que no existen motivos de alarma, ya que no se registraron personas heridas ni fugas radiactivas en ninguno de los recintos atacados, manteniendo bajo control la situación en ambas plantas.

Fuente: Tribuna del Yaqui