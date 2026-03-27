Israel pide a gobiernos latinos declarar como terroristas a Hezbollah y Guardia Revolucionaria

Tel Aviv, Israel.- El titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, tuvo una sesión de trabajo virtual con representantes diplomáticos de distintas naciones de América Latina. En el encuentro participaron los cancilleres de Paraguay, Bolivia, Ecuador y Panamá, acompañados por los viceministros de Argentina, Honduras, Costa Rica y Perú. El propósito de la llamada fue informar a las autoridades americanas sobre el estado actual del conflicto que Israel mantiene con Irán y la milicia libanesa Hezbollah.

Durante su exposición, el alto funcionario israelí señaló que el gobierno iraní y los elementos de Hezbollah mantienen operaciones activas dentro del territorio latinoamericano. Según lo expuesto por Sa'ar, estas actividades se realizan mediante actos de terrorismo y mediante la cooperación con cárteles y otras organizaciones dedicadas al narcoterrorismo. El ministro argumentó que la región se ha convertido en un área de interés para estas facciones de Medio Oriente, lo que plantea nuevos desafíos para la seguridad continental.

Para contrarrestar esta situación, el canciller detalló las recientes medidas de seguridad e inteligencia coordinadas. Explicó que el trabajo conjunto entre los gobiernos de Israel y Estados Unidos busca fortalecer la seguridad en los países del hemisferio occidental. Además, mencionó que las recientes acciones estadounidenses relacionadas con Venezuela forman parte de esta estrategia orientada a disminuir la capacidad operativa de los grupos hostiles en el continente americano.

En el transcurso de la conversación, Sa'ar hizo una petición directa a sus interlocutores para que avancen en los procedimientos legales y diplomáticos necesarios para catalogar tanto a la Guardia Revolucionaria de Irán como a Hezbollah como agrupaciones terroristas. El titular de la diplomacia israelí aprovechó la ocasión para extender su agradecimiento a aquellos gobiernos americanos que ya dieron este paso en sus respectivas legislaciones.

Importante diálogo liderado por el Canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, junto al Canciller de Israel, Gideon Sa’ar, con la participación de Paraguay, Panamá, Argentina, Ecuador, Bolivia, Honduras y Costa Rica.

Se abordaron las amenazas del régimen iraní y Hezbolá. pic.twitter.com/UT4NFM4Q5J — Israeli Ambassador to Paraguay (@amit_mekel) March 26, 2026

Asimismo, reiteró que consolidar las relaciones internacionales con América Latina representa una de las prioridades más altas para su administración y para toda la estructura de política exterior de su país. Esta iniciativa del gobierno israelí ocurre en paralelo a un exhorto similar emitido por el gobierno de Estados Unidos. Recientemente, la administración estadounidense solicitó a sus embajadas y consulados en el exterior que insten a los gobiernos anfitriones a sumar a la Guardia Revolucionaria iraní y a Hezbollah a sus registros de terrorismo.

Documentos del Departamento de Estado revelados por agencias de noticias indican que Washington percibe un incremento en la amenaza de acciones violentas por parte de estos actores. Por tal motivo, la actual administración de Donald Trump argumenta que solo una respuesta internacional unificada logrará restringir la capacidad de estas facciones para financiar sus operaciones, ejecutar atentados o desestabilizar a los distintos gobiernos tanto en América como en el resto del mundo.

uD83CuDDEEuD83CuDDF7 | uD83DuDEA8 AHORA: La Guardia Revolucionaria de Irán anuncia la prohibición de paso por el Estrecho de Ormuz a embarcaciones vinculadas a Estados Unidos y a sus aliados israelíes......Estados Unidos puso control al Canal de Panamá que no es de ellos. Ahora ¿ por qué los Iraníes no pic.twitter.com/ECQuKTW02Z — Francisco (@Francisco164244) March 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui