Jair Bolsonaro recibe el alta médica y comienza prisión domiciliaria en Brasilia

Brasilia, Brasil.- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro recibió este viernes el alta médica tras permanecer dos semanas hospitalizado por una neumonía aguda y comenzó a cumplir prisión domiciliaria, según lo ordenado por la Corte Suprema de Brasil.

La medida de arresto domiciliario, concedida el pasado martes por el juez Alexandre de Moraes, tendrá una duración inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga. El magistrado accedió al beneficio después de haber rechazado solicitudes previas de la defensa.

Jair Bolsonaro sale del hospital y cumple arresto domiciliario

El alta fue confirmada por el médico Brasil Caiado, quien señaló que el exmandatario, Bolsonaro deberá continuar con tratamiento y cuidados en su domicilio.

Los dos últimos días fueron tranquilos y sin problemas", indicó, aunque aclaró que aún no se le puede considerar recuperado.

Bolsonaro, de 71 años, fue hospitalizado el 13 de marzo tras presentar un cuadro de bronconeumonía, acompañado de fiebre alta, baja saturación de oxígeno y escalofríos. Luego de permanecer más de una semana en terapia intensiva, el lunes fue trasladado a una habitación común, lo que permitió su posterior salida.

Durante el periodo de prisión domiciliaria en Brasilia, el exmandatario deberá portar una tobillera electrónica y no podrá utilizar teléfono celular, redes sociales ni grabar audios o videos. Sí tendrá permitido recibir visitas de familiares, abogados y médicos.

La corte revisará su situación al término de los 90 días, con la posibilidad de solicitar una nueva evaluación médica.

Asimismo, se informó que Bolsonaro deberá regresar al hospital en abril para someterse a una operación en el hombro derecho. Durante esa estancia, también se le realizará una tomografía de tórax para evaluar la evolución de la neumonía bilateral bacteriana que motivó su hospitalización.

Fuente: Tribuna del Yaqui