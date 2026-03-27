Senado de EU aprueba presupuesto para Departamento de Seguridad Nacional, pero deja fuera a ICE

Washington, Estados Unidos.- El Senado de Estados Unidos (EU) protagoniza una nueva polémica: aprobó el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, decidió excluir a la agencia migratoria ICE. La votación se realizó la madrugada del viernes 27 de marzo, alrededor de las 2:30 horas (tiempo local), luego de seis semanas de negociaciones marcadas por tensiones entre republicanos y demócratas.

¿Qué aprobó el Senado y qué quedó fuera?

El proyecto avalado permite financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero deja fuera al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Esta exclusión no es menor, ya que ambas agencias son clave en la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, especialmente en lo relacionado con detenciones y control fronterizo.

Senado aprueba presupuesto sin ICE. Foto: Twitter

¿Por qué se excluyó a ICE del presupuesto?

El conflicto se originó por la negativa del Partido Demócrata a financiar a ICE sin cambios en sus operaciones. Entre las exigencias planteadas estuvieron:

La obligación de contar con órdenes judiciales para detenciones o cateos

La prohibición de que agentes utilicen máscaras que dificulten su identificación

El uso obligatorio de cámaras corporales

Estas condiciones surgieron tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias masivas en Mineápolis, lo que intensificó el debate sobre el actuar de las agencias federales.

Es importante señalar que el Departamento de Seguridad Nacional permanecía parcialmente cerrado desde el 14 de febrero, debido al desacuerdo sobre el financiamiento de ICE. Este cierre comenzó a generar afectaciones en distintos puntos del país, particularmente en aeropuertos, donde la falta de personal de seguridad ha provocado retrasos y complicaciones operativas.

Ante este escenario, el presidente Donald Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para garantizar el pago inmediato a los agentes de seguridad aeroportuaria, con el objetivo de evitar mayores afectaciones.

Tras la votación, el senador Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata, dejó clara la postura de su bancada al señalar que no respaldarán financiamiento sin controles más estrictos.

#Mundo | Dólares con la firma de Trump (@realDonaldTrump): Así serán los nuevos billetes en Estados Unidos este 2026 uD83DuDCB5https://t.co/cdx5OsSjqe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 27, 2026

¿Qué sigue para el presupuesto del DHS?

Aunque el Senado ya dio su aval, el proyecto aún debe ser aprobado por el Congreso para su entrada en vigor definitiva. Se espera que la votación ocurra este mismo viernes, lo que será determinante para definir si el Departamento de Seguridad Nacional retoma plenamente sus funciones o si continúan las tensiones políticas en torno a la política migratoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui