Guerra en Medio Oriente: El ejército de Irán afirma que atacó buque de Estados Unidos en Omán

Puerto de Salalah, Omán.- Todo parece indicar que la Guerra en Medio Oriente, justo a un mes de que iniciara, no está ni cerca de terminar y podría sumarse un nuevo país de dicha nación, pues el ejercito de Irán acaba de lanzar un comunicado oficial, en el que afirman que atacaron un buque de Estados Unidos en el puerto de Salalah, ubicado en la localidad de Omán.

Fue durante la mañana de este sábado 28 de marzo, que el ejercito iraní localizó y decidió derribar un buque "logístico que apoya al agresivo ejército estadounidense", señalado que este era de vital importante para sus rivales, por lo que es considerado para ellos, un triunfo importante de su lado, en medio de todo el caos que puede haber,

El encargado de dar la mencionada noticia fue el portavoz del Comando Militar Central del régimen persa, Ebrahim Zolfaghari, a través de un comunicado en el que informó que se realizó el operativo en contra del buque desde una "distancia considerable" del puerto de Salalah. Cabe mencionar que hasta el momento, autoridades de Washington, DC, no han salido ha hablar del tema, por lo que todavía no se confirma el lamentable hecho en el país norteamericano.

Aunque el naviero danés Maersk, acaba de lanzar un comunicado en el que revela que debido a los recientes ataques con dron, ellos van a tener que suspender alrededor de 48 horas las operaciones que se realizan en el puerto de Salalah, Omán, asegurando que un trabajador resultó herido y dañó una grúa, destacando que desde la primera detonación el puerto "fue evacuado de inmediato y las operaciones en las instalaciones se suspendieron temporalmente".

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Por otro lado, pero bajo el mismo tema de la guerra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a primera hora de la mañana, que había detectado la aparición de un misil lanzado hacia su territorio desde Yemen, asegurando que: "Los sistemas de defensa aérea están operativos para interceptar la amenaza". Según los informes televisivos, quince minutos después, las autoridades actualizaron que, tras su evaluación, se permitió salir de las zonas protegidas en todo el país.

Finalmente, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, declaró que están listos para involucrarse en el conflicto con una intervención militar directa si nuevos actores se suman a Estados Unidos e Israel en la ofensiva contra Irán, o si el mar Rojo es utilizado para ataques contra Teherán, asegurando que las fuerzas del grupo tienen "las manos en el gatillo" y están preparadas para intervenir bajo esas condiciones específicas, lo que ampliaría la guerra en la región.

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Fuente: Tribuna del Yaqui