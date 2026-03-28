Maduro manda mensaje a los venezolanos tras su comparecencia ante la Corte de Nueva York

Nueva York, Estados Unidos.- Nicolás Maduro y Cilia Flores reaparecieron en redes sociales mediante un mensaje difundido en sus perfiles. Esto surge pocos días después de la comparecencia de Maduro ante una corte en Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con actividades ilícitas y corrupción. El discurso emitido por ambos se enfocó de manera marcada en la necesidad de establecer un clima de armonía y entendimiento dentro del territorio de Venezuela.

En sus palabras, Maduro hizo un hincapié particular en la búsqueda de la paz y la consolidación de la unión entre todos los sectores de la población. El mensaje insta a los ciudadanos a no apartarse de la vía del diálogo y a priorizar el perdón y el reencuentro. Según lo expresado en sus cuentas, la intención es fomentar una convivencia basada en el respeto mutuo, especialmente ante la situación actual que atraviesa el país y su propia realidad jurídica en el extranjero.

Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto", se lee.

Este llamado a la calma se produce en un momento de gran atención internacional sobre el proceso que se desarrolla en suelo estadounidense. El pasado jueves, se realizó una sesión importante en la corte, presidida por el juez federal Alvin Hellerstein. Durante este encuentro, que se extendió por casi una hora, el foco de la discusión se situó sobre los recursos económicos necesarios para la representación legal de Maduro. Su abogado defensor planteó la posibilidad de utilizar fondos que actualmente se encuentran embargados para cubrir los costos de su asesoría.

Por otro lado, la fiscalía manifestó su oposición a esta solicitud. El fiscal adjunto sostuvo que dichos capitales deben permanecer retenidos por consideraciones ligadas a la seguridad del Estado. Asimismo, planteó que, ante una supuesta falta de liquidez, el acusado podría recurrir a defensores públicos. Sin embargo, el juez Hellerstein mostró una postura distinta, señalando que, bajo las condiciones actuales de reclusión, el procesado ya no representa una amenaza para la seguridad nacional.

Esta afirmación abre la posibilidad de que se autorice el uso de los bienes congelados, lo que obligaría a las autoridades a decidir si presentan un recurso de apelación. Aunado a esto, el proceso abordó el manejo de material probatorio que contiene información reservada. La defensa solicitó conocer el contenido íntegro de estos reportes para preparar sus argumentos, mientras que la parte acusadora advirtió sobre los riesgos que esto implicaría para las personas que han colaborado con la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui