Manifestaciones de No Kings generan conflicto en EU: Detractores de Donald Trump se pelean con defensores

Los Ángeles, Estados Unidos.- En medio de las protestas en contra de Donald Trump y lo que señalan es un mandato "autoritario", medios como TMZ, han informado que las manifestaciones de No Kings, el movimiento para alzar la voz en su contra, ya están generando una serie de conflictos por varios de los estados y ciudades de los Estados Unidos, pues defensores del presidente se han acercado para provocar peleas con los manifestantes.

Desde el primer mandato de Trump en Estados Unidos, ha tenido diferentes detractores, tanto en la política, entre ciudadanos y celebridades, entre las más conocidas y fuertes están la de los ganadores del Oscar, Jamie Lee Curtis y Robert de Niro, quienes han promocionado activamente las protestas pacíficas en las marchas del No Kings. El actor de El Padrino, fue uno de los famosos que salieron a pedir a los ciudadanos en todo el país norteamericano para que marcharan en contra de lo que llaman "actitudes autoritarias" de su actual presidente.

Al igual que las realizadas el 14 de junio del 2025 y posteriormente el 18 de octubre del mismo año, este sábado 28 de marzo del 2026, la marcha ha sido todo un éxito, pues se han reunido millones de ciudadanos del país en ciudades importantes como Chicago, Washington D.C., Nueva York, Los Ángeles y West Palm Beach, Florida, en las que autoridades tuvieron que intervenir para calmar altercados y evitar que escalara a violencia física.

Claudia Jordan says Donald Trump's actions are "giving dementia." pic.twitter.com/0aL9NGHsQd — TMZ (@TMZ) March 27, 2026

Fue en West Palm Beach, Florida, donde varios contramanifestantes, o sea que apoyan la postura de Trump ante las agresivas redadas del ICE y la Guerra en Medio Oriente, se acercaron a varias personas que se encontraban con carteles manifestando de manera pacífica en contra de Trump y la guerra con Irán, específicamente, al borde de la carretera, para comenzar a provocarlos entre gritos de apoyo al presidente, por lo que varios de las autoridades de la marcha tuvieron que intervenir para calmar la situación, recordando que su función es alzar la voz con paz para ser escuchados, no con violencia.

Aunque no se llegó a los golpes, los ánimos parece que van a la alza, debido a que otro de los contramanifestantes que estaban, alzó un cartel en el que asegura que los costos de la Guerra en Medio Oriente no le afecta, porque él tiene acciones de Lockheed Martin, así que apoya el conflicto antes mencionados, ocasionando que varios protestantes se molestaran y se acercaran para tener una acalorada discusión entre gritos e insultos, en la que aunque de nuevo, no hubo golpes, se tuvo que intervenir de nuevo para calmar la situación.

No Kings demonstrations have kicked up all over the country Saturday ... and it's led to some feisty arguments between people on opposite sides of the political spectrum.



uD83CuDFA5 FreedomNewsTV pic.twitter.com/4Nx60jWwzt — TMZ (@TMZ) March 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui