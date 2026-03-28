Seguidores de María Corina Machado reabren sede de su partido 'Vente Venezuela' en Caracas

Caracas, Venezuela.- La sede del partido Vente Venezuela en Caracas, conocida como 'El Bejucal', fue reabierta este sábado tras permanecer cerrada desde julio de 2024. La reapertura se realizó con la presencia de centenares de simpatizantes del partido.

La sede había sido clausurada luego de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando la oposición denunció irregularidades en la reelección del entonces presidente Nicolás Maduro. Tras esos hechos, varios dirigentes del partido fueron detenidos y otros permanecieron ocultos hasta enero de 2026, cuando Maduro fue capturado durante un operativo militar encabezado por fuerzas estadounidenses.

Reabren sede del partido de Corina Machado en Caracas

Representantes de Vente Venezuela informaron que la líder opositora María Corina Machado podría regresar a Venezuela en los próximos días, sin precisar fecha exacta. Machado salió del país en diciembre de 2025 tras recibir el Premio Nobel de la Paz.

Tras la captura de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ejerce funciones como encargada del Ejecutivo. Durante el acto de reapertura, dirigentes del partido mencionaron la necesidad de organizarse ante próximos cambios políticos y plantearon la posibilidad de convocar elecciones presidenciales.

Fuente: Tribuna del Yaqui