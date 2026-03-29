Papa León XIV lanza mensaje contra la guerra en Domingo de Ramos: "Recuerden que son hermanos"

Ciudad del Vaticano.- Hoy, domingo 29 de marzo de 2026, inician oficialmente los ritos por Semana Santa 2026. Y, en el contexto de la Guerra en Medio Oriente, en la que participan Estados Unidos (EU), Israel e Irán, el Papa León XIV envió un fuerte mensaje: pidió poner fin a la violencia. Durante la misa de Domingo de Ramos, enunció: "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!", frente a miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro.

La homilía marcó uno de los momentos más relevantes de su pontificado hasta ahora, al tratarse de su primer Domingo de Ramos desde su elección el pasado 8 de mayo, en el inicio de la Semana Santa.

Papa León XIV pide frenar la guerra en su primer Domingo de Ramos. Foto: Twitter

Durante la celebración, el pontífice subrayó que la violencia no tiene justificación desde la fe. En su mensaje, insistió en que Dios rechaza la guerra y no puede ser utilizado como argumento para el enfrentamiento entre pueblos. Asimismo, la máxima autoridad de la Iglesia católica retomó el simbolismo de Jesucristo como rey de la paz para enfatizar que el camino no es la confrontación, sino la reconciliación.

Hermanos y hermanas, este es nuestro Dios: Jesús, rey de la paz, que rechaza la guerra, a quien nadie puede usar para justificar la guerra. No escucha las oraciones de quienes hacen la guerra, sino que las rechaza", afirmó.

En ese sentido, señaló que el mensaje central del Evangelio es derribar barreras entre las personas y fomentar la unidad. En su reflexión, el Papa recordó que Jesús no recurrió a la violencia en ningún momento. Destacó que, lejos de defenderse o enfrentar a sus agresores, optó por un camino de entrega y resistencia pacífica. Explicó que este ejemplo representa el rostro de un Dios que rechaza la violencia y que acompaña a quienes sufren, especialmente a víctimas de guerra, personas enfermas, solas o sin esperanza.

Un llamado a las víctimas y a la humanidad

El mensaje también estuvo dirigido a quienes viven en contextos de conflicto. El pontífice hizo referencia al dolor de las víctimas de la violencia, señalando que su sufrimiento no puede ser ignorado. Durante la homilía, evocó palabras del obispo italiano Tonino Bello para expresar un deseo de paz duradera, en el que las guerras desaparezcan y el dolor de los más vulnerables llegue a su fin.

Inicia Semana Santa 2026 con el Papa León XIV

La celebración del Domingo de Ramos marca el inicio de la primera Semana Santa encabezada por el Papa León XIV. Como parte de las actividades, el pontífice mantendrá tradiciones clave como el viacrucis en el Coliseo de Roma. Además, retomará la misa del Jueves Santo en la basílica de San Juan de Letrán, un cambio respecto a años anteriores, cuando esta ceremonia se realizaba en centros penitenciarios o espacios sociales.

Fuente: Tribuna del Yaqui