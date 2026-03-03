Conflicto en Medio Oriente: Trump dice que Irán busca negociar, pero advierte que es "demasiado tarde"

Washington, Estados Unidos.- Estos días han sido tensos para los ciudadanos de Irán, Estados Unidos e Israel debido al tremendo ataque que estos dos últimos lanzaron el sábado 28 de febrero de 2026 contra el país que en aquel entonces encabezaba el ayatolá Seyyed Alí Jamenei, quien estuvo al frente por casi cuatro décadas. Sin embargo, según las últimas declaraciones del presidente Donald Trump, este conflicto se prolongará.

A través de su perfil de Truth Social, este martes 3 de marzo de 2026, con un mensaje breve pero contundente, aseguró que Irán busca llegar a un acuerdo, pero que ya perdió su oportunidad: "Quieren negociar. Les respondí: ¡Demasiado tarde!", afirmó el mandatario. De hecho, más temprano volvió a ensalzar la capacidad de su país y el suministro de armamento para enfrentar con fuerza al régimen de Teherán.

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, tanto en su rango medio como medio alto, nunca han sido tan amplias ni tan eficientes. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas", escribió el republicano. "Las guerras pueden librarse indefinidamente, y con éxito, usando únicamente estos suministros (¡que son superiores a las mejores armas de otros países!)", añadió.

Publicación de Donald Trump

Asimismo, arremetió contra su predecesor, el expresidente demócrata Joe Biden, señalando que las reservas de armamento aún no alcanzan el "nivel más alto" porque, según él, Joe las entregó sin recibir nada a cambio a Ucrania. Aprovechó la ocasión para destacar que, gracias a su gestión, el Ejército estadounidense se encuentra mejor "abastecido" y confía plenamente en que, en definitiva, saldrán victoriosos.

"Joe el Dormilón gastó todo su tiempo y el dinero de nuestro país dando todo a Zelensky de Ucrania, por un valor de cientos de miles de millones de dólares. Y aunque arregló gran parte de las armas de alta gama (gratis), no se preocupó en reponerlas", puntualizó el también empresario, quien durante su mandato se ha enfocado en la lucha contra la migración y ha priorizado el proteccionismo económico.

Fuente: Tribuna del Yaqui