Donald Trump anuncia separación comercial con España después de la negativa de usar sus bases militares

Washington, D.C., Estados Unidos.- Este martes 3 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un comunicado donde declara que su país cortará el comercio con España, decisión tomada a partir de la negativa del gobierno español ante el uso de sus bases militares por el ejército estadounidense para realizar operaciones vinculadas a los ataques en contra de Irán.

En una reunión en Washington con el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente estadounidense afirmó ante los periodistas: "España se está portando fatal". Trump agregó que ha ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, romper las relaciones comerciales con el país europeo, lo que conforma una de las decisiones más drásticas en la política exterior reciente en su administración.

"Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", mencionó Trump de manera contundente, demostrando un deterioro en las relaciones bilaterales, las cuales se habían mantenido en un nivel estable en materia económica y diplomática. Si la ruptura se concreta, afectará a sectores estratégicos como la industria automotriz, tecnológica, energética y la agricultura, ya que España es un socio destacable dentro de la Unión Europea para Estados Unidos.

En lo económico, la decisión de Trump tendrá consecuencias inmediatas en el flujo de bienes y servicios; las empresas estadounidenses con bienes en España se verán obligadas a replantear sus operaciones y los exportadores españoles perderán el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo. No obstante, la ruptura puede causar fricciones dentro de la Unión Europea, ya que es probable que responda ante una medida que afecta directamente a uno de sus miembros.

Desde el 2025, las relaciones entre España y Estados Unidos se han tensado por las exigencias de Donald Trump de aumentar el gasto militar en el marco de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Durante la cumbre de la alianza en junio de ese mismo año, el presidente estadounidense consiguió que los países miembros se comprometieran a elevar su inversión en defensa hasta el 5 por ciento de Producto Interno Bruto (PIB), una cifra nunca antes vista en la historia de la organización.

El presidente de España, Pedro Sánchez, rechazó el objetivo, argumentando que es incompatible con el estado de bienestar y con la visión social del país. La negativa española provocó la reacción inmediata de Donald Trump, fue sugerir ante la OTAN que debería planearse expulsar a España de sus filas por incumplimiento en el compromiso.

Sin embargo, la administración de Sánchez ha denunciado las violaciones a los derechos humanos en Gaza y ha exigido un alto al fuego inmediato. Las opiniones se han extendido a foros internacionales, donde España ha pedido una mayor presión diplomática para asegurar la protección de la población civil de Palestina.

