Dron proveniente de Irán ataca consulados de Estados Unidos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Dubái, Emiratos Árabes Unidos.- El consulado de Estados Unidos en Dubái fue alcanzado este martes 3 de marzo de 2026 por un dron proveniente de Irán. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha noticiado que Dubái confirmó un incendio provocado por el dron.

El día lunes 2 de marzo de 2026, la embajada de Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, fue atacada por un avión no tripulado iraní que habría tenido un impacto en la sede diplomática. Sin embargo, se debe recordar que Irán ya había mencionado que atacaría a 27 embajadas de Estados Unidos y 27 bases militares, además de reservarse el derecho a hacer algún tipo de ataque contra cualquier tipo de interés estadounidense en la región.

Por medio de una publicación en X, la Oficina de Medios de Dubái anunció que el incendio había sido extinguido, además de que nadie resultó herido. La tensión se ha incrementado después de la muerte de Alí Jamenei en el bombardeo israelí durante la mañana del 28 de febrero de 2026, supremo de la República Islámica y el hombre que tenía la última palabra en todos los temas.

Por su parte, Marco Rubio menciona que el Departamento de Estado está trabajando para ayudar a los estadounidenses que quieran salir de Medio Oriente. "Hemos identificado y seguimos identificando vuelos chárter, opciones de vuelos militares y opciones ampliadas de vuelos comerciales, es decir, trabajar con las aerolíneas para enviar aviones más grandes con más asientos", mencionó Rubio a los periodistas en el Capitolio este martes.

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos menciona que ha interceptado la mayoría de los misiles y drones lanzados hacia su territorio desde que la guerra inició, además de que se han detectado 812 drones iraníes, de los cuales 755 han sido interceptados; sin embargo, 57 han caído dentro del país.

