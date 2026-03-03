En medio de la tensión con Irán, Estados Unidos cierra embajadas en Kuwait y Arabia Saudita

Riad, Arabia Saudita.- Este martes 3 de marzo de 2026 el Gobierno de Estados Unidos anunció el cierre de sus embajadas en Kuwait y Arabia Saudí, esta última de manera temporal, a raíz de la ofensiva iraní que se intensificó luego de que la nación encabezada por Donald Trump lanzara una operación militar contra dicho país con el apoyo de Israel. A continuación, en TRIBUNA te presentamos todos los detalles de lo que está ocurriendo actualmente.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó la evacuación del personal diplomático no esencial en seis países de Medio Oriente e incluso suspendió las operaciones en la Embajada de Kuwait. "La misión de Estados Unidos en Arabia Saudí permanecerá cerrada el martes 3 de marzo. Se cancelaron todas las citas rutinarias y de emergencia de Servicios para ciudadanos estadounidenses", señala el aviso publicado en X (antes Twitter) por la delegación de Washington en Riad.

Incluso recomendaron a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en ese territorio que, bajo ninguna circunstancia, salgan de sus domicilios. Es necesario recordar que, como te informamos en TRIBUNA el pasado lunes 2 de marzo de 2026, esa sede diplomática fue alcanzada por dos drones que provocaron un incendio y dejaron daños materiales, aunque afortunadamente no se reportaron víctimas.

En conflicto entre estos países sigue dejando consecuencias

En lo que respecta a Kuwait, se informó que la representación diplomática permanecerá cerrada de manera indefinida "debido a las tensiones continuas en la región". También es importante señalar que la embajada de Estados Unidos en Jordania fue desalojada el pasado lunes 2 de marzo de 2026 a causa de una presunta amenaza, de la cual no se han revelado mayores detalles, ya que hasta el momento de la elaboración de esta nota no se han emitido nuevos pronunciamientos al respecto.

Dhahran, Saudi Arabia: There is a threat of imminent missile and UAV attacks over Dhahran. Do not come to the U.S. Consulate. Take cover immediately in your residence on the lowest available floor and away from windows. Do not go outside. The U.S. Consulate in Dhahran urges U.S.… pic.twitter.com/vhvve0vnwQ — TravelGov (@TravelGov) March 3, 2026

"Existe una amenaza de ataques inminentes con misiles y vehículos aéreos no tripulados sobre Dharan. No acuda al Consulado de EU. Refúgiese inmediatamente en su residencia en el piso más bajo disponible y lejos de las ventanas. No salga al exterior", aseveró el Departamento de Estado de Estados Unidos en la plataforma propiedad de Elon Musk. En nuestro medio estaremos atentos a cualquier actualización que surja en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui