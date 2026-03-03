Guerra en Medio Oriente no ha dejado mexicanos heridos, dice SRE; evacúan a 120 connacionales

Ciudad de México.- Este martes 3 de marzo de 2026, a cuatro días del inicio de la guerra entre Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que 121 connacionales han sido evacuados de países de Medio Oriente ante el contexto de inestabilidad en la región. La dependencia precisó que las embajadas y representaciones diplomáticas se mantienen en estado de alerta.

En el mismo comunicado, difundido a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, la Cancillería confirmó que, hasta el momento, no se reportan mexicanos afectados en su integridad física ante los múltiples bombardeos que han ocurrido en Irán, los cuales ya han dejado más de 700 víctimas mortales.

121 mexicanos evacuados por rutas terrestres seguras

De acuerdo con el registro oficial, los 121 connacionales fueron evacuados mediante rutas terrestres consideradas seguras desde cinco países: Irán, Israel, Jordania, Líbano y Qatar. Sin embargo, la dependencia anticipó que la cifra podría incrementarse en los próximos días, ya que existen más personas programadas para salir bajo la coordinación de las embajadas mexicanas en la zona.

Asimismo, la SRE señaló que cada caso es analizado de manera individual para garantizar que los corredores de evacuación operen con seguridad, además de evaluar otras alternativas en función de la evolución del escenario regional.

Guerra en Medio Oriente: Embajadas en alerta

La SRE destacó que las representaciones diplomáticas permanecen en operación y mantienen comunicación directa con los mexicanos que residen o transitan en esa parte del mundo. Asimismo, reconoció el trabajo del personal diplomático desplegado en zonas de alta complejidad, cuya labor calificó como determinante para las tareas de asistencia y protección consular. El Gobierno de México reiteró que las sedes en Medio Oriente continúan brindando orientación y apoyo para quienes requieran ayuda inmediata o deseen salir de los países donde se registra tensión.

Para atender cualquier eventualidad, la Cancillería recordó que están habilitados números de emergencia en las distintas representaciones.

En Irán se encuentra disponible el número +98 912 122 4463

Israel: 054-316-6717

Jordania: 0778 00 0494

Líbano: 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina: +972 54 447 0095

También están activos los canales en Qatar al 3363 4450; en Arabia Saudita al +966 557 539 374; en Emiratos Árabes Unidos al 504 54 0273; y en Kuwait al +965 9401 6333.

La SRE reiteró que continuará informando sobre cualquier actualización relacionada con la situación en Medio Oriente y el proceso de evacuación de mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui