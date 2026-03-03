Israel ataca edificio durante la reunión de miembros donde se elige al líder de Irán

Qom, Irán.- Este martes 3 de marzo de 2026, las Fuerzas de Defensa de Israel bombardearon un edificio durante la Asamblea de Expertos de 88 miembros de Teherán realizada en la ciudad de Qom para elegir al próximo líder supremo de Irán; sin embargo, no se han reportado heridos ni muertos en consecuencia del ataque. No obstante, desde los inicios de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, han fallecido al menos 787 personas.

"Hemos atacado mientras estaban contando votos para elegir un nuevo líder", aseguró una fuente anónima proveniente de Israel. Por su parte, el gobierno iraní ha confirmado la destrucción del edificio en Qom, una ciudad sagrada dentro del país iraní. La agencia de noticias 'Tasnim' ha difundido un video que fue grabado en el centro de la capital, donde se encuentran un gran número de edificios gubernamentales, donde mostraba una gran nube de humo elevándose hacia el cielo.

En respuesta a todos estos ataques, Irán ha multiplicado sus bombardeos y lanzamientos de drones en contra de casi todos sus países vecinos, lo que resulta en un claro intento de incendiar la región para forzar a países del Golfo que reclamen a Estados Unidos que pare con su ofensiva contra el país iraní. En la madrugada de este martes 3 de marzo de 2026, dos drones que se cree son de origen iraní han impactado contra la embajada estadounidense en Riad, la capital de Arabia Saudí.

"Les hemos dicho a nuestras fuerzas armadas que vigilen a quien ataca. Pero nuestras unidades militares ahora son independientes y están de forma alguna aisladas. Atacan basándose en instrucciones generales dadas con antelación", mencionó el día domingo 1 de marzo de 2026 el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchí.

uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA | En solo 4 días, 787 personas han perdido la vida en Irán por la ofensiva de Estados Unidos e Israel (según Media Luna Roja). pic.twitter.com/vCgTQgK2Wr — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) March 3, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui