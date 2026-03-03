Mojtaba Jamenei, hijo del ayatolá Alí Jamenei, asumiría como nuevo líder supremo de Irán

Teherán, Irán.- Este martes 3 de marzo de 2026 comenzó a trascender que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, fue presuntamente elegido por la Asamblea de Expertos de Irán como el próximo Líder Supremo. Según el medio Iran International, la decisión se habría dado bajo presión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). A continuación, en TRIBUNA te presentamos todos los detalles.

Antes que nada, te recordamos que Alí Khamenei, perdió la vida el pasado sábado 28 de febrero de 2026 a raíz de los brutales ataques de Estados Unidos e Israel. No fue el único, ya que el mismo día falleció también el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad, luego de que fuera bombardeado el barrio de Narmak, cercano a donde se encontraba la residencia del exfuncionario.

Mojtaba Jamenei

En caso de confirmarse la noticia, el hombre de 56 años, quien en el pasado participó en la guerra entre Irán e Irak de 1987 a 1988, se convertiría en el tercer líder supremo de la Revolución Islámica. Cabe recordar que el primero fue el fundador de la República en 1979, Ruhollah Jomeini, quien falleció tras once días de hospitalización a causa de cinco infartos el 3 de junio de 1989, momento en que subió al poder Alí Jamenei.

Ayatolá Alí Jamenei

¿Quién es?

Es importante destacar que Mojtaba Jamenei es bastante influyente en el ámbito político y religioso iraní, pues mantiene buena relación con los altos mandos militares. Asimismo, participó activamente en las protestas de 2009, conocidas como el Movimiento Verde. Otro aspecto relevante es que se le atribuyó la represión callejera junto a Hossein Taeb, quien en ese periodo era jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

#Deportes | Argentina y España, a la espera de nueva sede; la Finalissima apunta a celebrarse en Londres uD83CuDFDF???https://t.co/wPP96p2WXO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

A pesar de ser pariente directo del difunto Alí Khamenei, presentan diferencias notorias en su forma de ejercer el poder. Mojtaba Jamenei prefiere no exponerse a la prensa salvo en casos excepcionales, por lo que es considerado un estratega calculador. No obstante, también ha surgido cierta preocupación, ya que al ser hijo del exlíder supremo, algunos cuestionan su papel dentro de un sistema que históricamente ha evitado cualquier vestigio de monarquía.

Fuente: Tribuna del Yaqui