ONU exige investigar ataque a escuela de niñas en Irán; podría ser crimen de guerra

Ginebra, Suiza.- La guerra en Medio Oriente no solo está cobrando vidas de soldados; también está afectado a miles de civiles inocentes. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigió este martes 3 de marzo de 2026 una investigación inmediata por el ataque contra una escuela primaria de niñas en Minab, en el sur de Irán, un hecho que podría constituir un crimen de guerra dentro del conflicto entre Estados Unidos (EU), Israel e Irán.

La petición fue hecha desde Ginebra por el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, a través de su portavoz Ravina Shamdasani, quien calificó el hecho como el episodio "más mortífero y devastador" de los últimos días, pues dejó más de 150 víctimas mortales.

ONU pide investigar ataque a escuela en Irán. Foto: Twitter

De acuerdo con la oficina del alto comisionado, el ataque ocurrió el pasado sábado 28 de febrero de 2026, el primer día de la guerra entre EU e Israel contra Irán, cuando un bombardeo alcanzó directamente una escuela en Minab durante la jornada escolar. En este siniestro, decenas de niñas murieron y resultaron heridas, señaló Shamdasani. Añadió que la ONU solicita una investigación "rápida, imparcial y exhaustiva" para esclarecer lo sucedido.

La portavoz recordó que los ataques dirigidos contra civiles o bienes de carácter civil, así como los ataques indiscriminados, pueden equivaler a crímenes de guerra. Sin embargo, puntualizó que todavía no existen elementos suficientes para determinar legalmente esa calificación en este caso. También subrayó que la responsabilidad de investigar recae en las fuerzas que realizaron el ataque, en referencia a Israel y EU.

Finalmente, la ONU pidió que los resultados se hagan públicos y que se garantice la rendición de cuentas, así como reparación para las víctimas.

Al menos 180 personas murieron en el ataque

Según datos de la Media Luna Roja Iraní, alrededor de 180 personas fallecieron en el ataque contra la escuela, la mayoría niñas. Esta cifra forma parte de un saldo de al menos 787 muertos en el país desde el inicio de la guerra.

Las escuelas deben ser lugares seguros. Siempre.



El ataque contra una escuela en Minab, Irán, ha segado la vida de niñas y adolescentes que estaban en clase.



UNICEF se suma al llamado del cese inmediato de la violencia y al pleno respeto del Derecho Internacional Humanitario.… pic.twitter.com/9kUFA9lzxT — Naciones Unidas (@ONU_es) March 2, 2026

La ONU expresó además su preocupación por la situación interna en Irán. La portavoz de derechos humanos advirtió sobre el historial del Gobierno iraní de reprimir con fuerza letal a quienes se oponen a su autoridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui