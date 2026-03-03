Trump asegura que la Marina de EU escoltará a petroleros para cruzar el estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que su país facilitará tanto pólizas de seguro como acompañamiento naval para garantizar el libre tránsito de cargueros y petroleros a través del estrecho de Ormuz. La intención de esta medida es evitar un desabasto energético a consecuencia del actual conflicto bélico con Irán. De acuerdo con el mensaje, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC, por sus siglas en inglés) pondrá a disposición del sector marítimo coberturas a un costo bastante accesible.

Además, la Marina estadounidense escoltará a las embarcaciones cuando la situación lo amerite, asegurando la continuidad del comercio en la zona del Golfo Pérsico. A través de sus redes sociales, el presidente Trump expresó que, sin importar los que pase, su nación protegerá el flujo continuo de petróleo para todo el mundo. Esta declaración generó una rápida respuesta en los mercados financieros.

El precio del barril de Brent, utilizado como referencia internacional, logró estabilizarse alrededor de los 80 dólares después de registrar una jornada con marcadas variaciones en su cotización. La resolución surge tras los ataques dirigidos por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, los cuales alteraron considerablemente la navegación comercial por esta ruta marítima. Por dicho canal transita una quinta parte de todo el suministro mundial de hidrocarburos.

Ante la situación de riesgo, las principales aseguradoras marítimas decidieron retirar sus protecciones contra daños de guerra para los barcos que ingresan al Golfo Pérsico. Esta falta de cobertura disparó los gastos operativos de los armadores, quienes se vieron en la necesidad de buscar alternativas mucho más costosas. El mecanismo de la DFC tiene el objetivo de amparar a los operadores ante pérdidas ocasionadas por conflictos armados, actos de violencia o inestabilidad política en la región, aunque todavía faltan por definir las condiciones de este esquema.

#3Mar uD83DuDEA8El presidente de #EEUU , Donald Trump, anunció que ofrecerá seguros de riesgo político "a un precio razonable" y, en algunos casos, escolta militar para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz luego que Irán decretó el cierre del canal. uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7 pic.twitter.com/APz54HDwR0 — 2001online (@2001OnLine) March 4, 2026

En términos generales, la disposición busca reducir la incertidumbre de las compañías navieras y lograr que el intercambio global de mercancías opere con normalidad. Por su parte, la Casa Blanca tiene el propósito de frenar el incremento en los precios del petróleo causado por la alteración en este corredor de transporte. Mantener los costos de los combustibles bajo control resulta fundamental para el gobierno, ya que un encarecimiento prolongado representaría un desgaste frente a las elecciones legislativas programadas para noviembre.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comentó a la prensa que la administración ya había proyectado un aumento en los costos del sector. Adelantó que Scott Bessent, secretario del Tesoro, y Chris Wright, secretario de Energía, presentarán pronto un esquema para contener los precios. Trump agendó una reunión de trabajo con ambos integrantes de su gabinete ese mismo martes para revisar los avances del proyecto.

ÚLTIMA HORA: uD83CuDDEEuD83CuDDF7 Irán dice que el Estrecho de Ormuz está bajo la supervisión total de sus fuerzas navales. pic.twitter.com/O0aqnYOvqY — Información Alternativa (@AlternativaInf) March 4, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui