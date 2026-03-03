Trump muestra sarpullido visible en el cuello durante acto oficial en la Casa Blanca; genera preocupación

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump fue fotografiado con una visible irritación de color rojo en el lado derecho del cuello, durante una ceremonia de entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad realizada en la Casa Blanca.

Las imágenes del acto muestran un enrojecimiento que se extiende desde la zona de la oreja hasta el área de la nuca, con partes que aparentan presentar varias costras. Las fotografías fueron difundidas tras el evento oficial.

El médico oficial de la Casa Blanca, Sean Barbabella, explicó en declaraciones al medio The Independent que el mandatario está utilizando una crema tópica como tratamiento preventivo para la piel y que es un tema que ya tienen controlado.

El presidente Trump está usando una crema muy común en el lado derecho de su cuello, que es un tratamiento preventivo de la piel", señaló Barbabella.

También añadió que el tratamiento se utilizará durante una semana y que el enrojecimiento podría persistir durante varias semanas. No se detalló el motivo específico de la prescripción ni el nombre del producto.

Durante la misma ceremonia, el presidente también presentaba un moretón en la mano derecha, el cual estaba cubierto con maquillaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui.