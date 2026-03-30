Crece la tensión: España cierra su espacio aéreo a aviones de EU por la GUERRA contra Irán

Madrid, España.- La Guerra en Medio Oriente continúa activa, y cada vez más naciones están fijando su postura ante este conflicto que ha cobrado miles de vidas y además está perjudicando a la economía internacional. Ahora, el Gobierno de España anunció el cierre de su espacio aéreo a aeronaves provenientes de Estados Unidos (EU) que participen en operaciones relacionadas con los ataques a Irán.

Se trata de una decisión que refuerza su rechazo al conflicto y que ya ha generado tensiones diplomáticas.

España ya había expresado su rechazo a la Guerra en Medio Oriente. Foto: Twitter / Ilustrativa

España cierra su espacio aéreo: Esto se sabe

De acuerdo con declaraciones oficiales, la medida implica que no se permitirá el uso del espacio aéreo español para acciones vinculadas con la guerra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, precisó que esta decisión fue comunicada desde el inicio del conflicto a las autoridades militares estadounidenses.

Como te hemos informado en TRIBUNA, la postura del gobierno español ante la Guerra que mantienen EU e Israel contra Irán es de rechazo, por lo que buscan evitar cualquier implicación directa o indirecta en las hostilidades. En esa misma línea, también se mantiene la restricción para el uso de las bases militares de Rota y Morón de la Frontera en operaciones relacionadas con el conflicto.

Bases en España sí podrán operar, pero con restricciones

A pesar del cierre del espacio aéreo para fines bélicos, España aclaró que EU podrá seguir utilizando las bases ubicadas en su territorio para actividades que no estén relacionadas con la guerra en Irán. Estas instalaciones, de uso compartido, tienen relevancia estratégica para operaciones militares y logísticas, por lo que su funcionamiento no se detiene por completo, sino que queda condicionado al tipo de misión.

#Mundo | "Hasta la victoria total": Irán rechaza acuerdo con Trump (@realDonaldTrump) y promete mantener las hostilidades?uD83CuDDEEuD83CuDDF7https://t.co/aqhvtivFP5 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 25, 2026

Tensión diplomática con Estados Unidos

La decisión ha provocado un nuevo episodio de fricción entre ambos países. El presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido previamente sobre posibles represalias económicas contra España debido a su negativa a colaborar en el conflicto, sin embargo, dichas amenazas no se han concretado. En este contexto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró que actualmente las empresas españolas continúan operando en condiciones normales en su relación comercial con EU.

Fuente: Tribuna del Yaqui