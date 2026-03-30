Cuba recibe petróleo de Rusia en medio del BLOQUEO de EU; Kremlin reitera apoyo a la isla

Matanzas, Cuba.- Este lunes 30 de marzo de 2026, el Kremlin confirmó la llegada de un petrolero ruso a Cuba, al tiempo que celebró el envío de combustible a la isla en medio del bloqueo impulsado por Estados Unidos (EU) que, mediante amenazas, ha impedido a otras naciones operar al pueblo cubano. La operación ocurre en un contexto de crisis energética en territorio cubano y de tensiones geopolíticas entre Moscú y Washington.

Rusia celebra envío de petróleo a Cuba

Durante su conferencia diaria, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó satisfacción por la llegada del cargamento transportado por el buque Anatoly Kolodkin, el cual transporta alrededor de 730 mil barriles de crudo, equivalentes a cerca de 100 mil toneladas métricas. El funcionario señaló que Rusia considera una obligación apoyar a Cuba, a la que calificó como un aliado, especialmente en un escenario donde enfrenta limitaciones para acceder a suministros energéticos.

Petrolero ruso llega a Cuba con 730 mil barriles de crudo. Foto: Twitter

De acuerdo con reportes del sector marítimo, el buque se encontraba navegando por la costa cubana con dirección al puerto de Matanzas, donde se prevé la descarga del crudo. No obstante, aún no se ha confirmado oficialmente si el proceso de descarga ya se concretó.

El Kremlin indicó que este tema fue abordado previamente en conversaciones con autoridades estadounidenses, aunque reiteró que Moscú mantendrá su apoyo a Cuba para garantizar futuros suministros energéticos.

La llegada del petrolero ocurre pese a las restricciones y amenazas impulsadas por el gobierno estadounidense (encabezado por el republicano Donald Trump), que había frenado el suministro de crudo hacia la isla. Estas medidas se intensificaron luego de la captura y detención de líder venezolano Nicolás Maduro a inicios de enero en la ciudad de Caracas; este hecho dejó Cuba sin su principal proveedor de petróleo.

En la previa, la administración de Trump había advertido sobre posibles sanciones comerciales a países que enviaran crudo a la isla, incluyendo aranceles punitivos. Sin embargo, recientemente el propio mandatario por el Partido Republicano matizó su postura y señaló que no tiene inconveniente en que Cuba reciba combustible, al considerar que la población necesita acceso a energía para cubrir necesidades básicas.

#Mundo | Crece la tensión: España cierra su espacio aéreo a aviones de EU por la GUERRA contra Irán uD83CuDF0Ehttps://t.co/dss8bLF5Um — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 30, 2026

Crisis energética en Cuba

La falta de suministros petroleros en los últimos tres meses ha generado una crisis energética en Cuba, con impactos directos en la vida diaria de sus cerca de 10 millones de habitantes. Entre las principales afectaciones se encuentran apagones constantes, incremento en los precios del combustible y complicaciones en servicios básicos.

Autoridades cubanas han advertido que esta situación también eleva riesgos en el sistema de salud, particularmente en pacientes con enfermedades graves, como cáncer, debido a la inestabilidad en el suministro eléctrico.

Fuente: Tribuna del Yaqui