Masacre de grupo armado Gran Grif dejan al menos 70 muertos y miles desplazados en Haití

Puerto Príncipe, Haití.- Al menos 70 personas, incluyendo varios niños, fueron asesinadas y unas 30 resultaron heridas en una masacre perpetrada por el grupo armado Gran Grif contra la población de Jean Denis, en el departamento de Artibonite, al norte de Puerto Príncipe.

El ataque, ocurrido entre las tres y las cuatro de la madrugada del domingo, dejó también unas 50 casas incendiadas y provocó el desplazamiento de más de seis mil personas, informó Antonal Mortimé, director de la ONG Collectif Défenseurs Plus, durante un programa en una emisora local de Radio.

Gran Grif mata a decenas y obliga a miles a huir

Según los testigos y videos difundidos en redes sociales, miembros de la banda, armados con rifles y otras armas de guerra, dispararon de manera indiscriminada y se jactaron de sus acciones mientras la población huía de la zona. Los vecinos denunciaron la pasividad de la Policía Nacional de Haití (PNH).

Petite-Rivière de l’Artibonite à nouveau plongée dans la terreur très tôt ce dimanche. Une attaque armée attribuée au gang de Savien (Gran Grif) a fait des morts, des blessés et causé l’incendie de plusieurs maisons dans des localités comme Jean-Denis, Pont-Benoît et Bolin.



La… pic.twitter.com/OoHrz9mLUf — Radio Tele Signal (@RadioTeleSIGNAL) March 29, 2026

En su página oficial de Facebook, la Policía reconoció que al menos 16 personas murieron y otras 10 resultaron heridas antes de que las fuerzas intervinieran.

Los policías finalmente intervinieron, pero antes de eso, las bandas ya habían matado a 16 personas, herido a otras diez e incendiado varias casas", indicó la institución, agregando que las pandillas habían bloqueado las carreteras y cavado zanjas para retrasar la respuesta policial.

Tras la intervención de la PNH, las bandas se retiraron, y la población trasladó a los heridos y cadáveres frente a una comisaría local. La Policía afirmó que mantiene operaciones para perseguir a los delincuentes que aún huyen y garantizar la seguridad en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui