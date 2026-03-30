Sheinbaum anuncia protestas contra EU tras nueva muerte de mexicano bajo custodia del ICE

Ciudad de México.- Este lunes 30 de marzo, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Gobierno de México emprenderá nuevas acciones de protesta frente a Estados Unidos (EU) tras la muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes en el Salón Guillermo Prieto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano adelantó que las medidas irán más allá de las notas diplomáticas enviadas en casos anteriores, aunque precisó que será la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la que informe los detalles en los próximos días.

Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió. [...] No solo nota diplomática, son otras acciones [...] son varias acciones que vamos a tomar de protesta de una muerte más de un connacional en EU", dijo la presidenta de México.

Sobre la muerte de otro mexicano más bajo custodia del ICE en California, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno tomará otras medidas de reclamo, más allá de una nota diplomática. pic.twitter.com/fhRCFTa44J — NMás (@nmas) March 30, 2026

Asimismo, Sheinbaum indicó que este lunes 30 de marzo se realizará una conferencia en Los Ángeles, California para dar a conocer las acciones específicas, además de abordar el caso ocurrido en un centro de detención migratoria que, según dijo, ha estado vinculado a incidentes similares recientes: "Particularmente, este centro de detención que está en Los Ángeles ha tenido varias [muertes] y por eso es en Los Ángeles esta conferencia".

Suman 14 muertes de mexicanos bajo custodia del ICE

El pronunciamiento ocurre en un contexto de creciente preocupación por el número de connacionales fallecidos en centros de detención en EU. De acuerdo con datos oficiales, en el último año se han registrado 13 muertes, cifra que asciende a 14 con el caso más reciente. El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, detalló que los casos se han presentado en distintos estados, principalmente en California, y que las víctimas tenían entre 19 y 69 años.

Sobre las causas, explicó que seis muertes se relacionan con complicaciones médicas, cuatro fueron suicidios, dos ocurrieron durante operativos y una más derivó de un tiroteo. En respuesta, el gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas, de las cuales ha recibido 12 respuestas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'