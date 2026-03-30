"Si un país quiere enviar petróleo a Cuba ahora no tengo ningún problema": Donald Trump

Washington D.C., Estados Unidos.- Pese a las declaraciones realizadas a finales de enero por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde amenazó a México y a otros países con aranceles si decidían hacer envíos de petróleo a Cuba, este día aseguró no tener problema con que otros países lo hagan.

Luego de que Estados Unidos permitiera la llegada de un cargamento de petróleo a Cuba, proveniente de Rusia, Trump dijo que no le importa que el material llegue a la isla, pues considera que la población lo necesita para subsistir. Sin embargo, Trump no ha suprimido la amenaza de aranceles contra otros países firmada el pasado 29 de enero.

"Les dije (a mis funcionarios): 'Si un país quiere enviar petróleo a Cuba, ahora no tengo ningún problema, sea Rusia o no'", expresó Trump tras la pregunta de la prensa sobre si permitir la entrada de crudo ruso no beneficiaba a Vladimir Putin.

No va a tener ningún impacto. Cuba está acabada. Tienen un mal régimen. Tienen un liderazgo muy malo y corrupto. Y, reciban o no un buque de petróleo, no va a importar. Yo preferiría permitir su entrada, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, aire acondicionado y todas las demás cosas que necesitan", expresó el presidente.

El pasado 29 de enero, tras el envío humanitario de petróleo a Cuba desde México, la Casa Blanca anunció una orden ejecutiva donde amenazó a otros países con aranceles adicionales a sus productos que entran a Estados Unidos de confirmarse que han enviado petróleo crudo y derivados a la isla.

Fuente: Tribuna del Yaqui