De América a Europa: Los países donde se concentra la mayor población mexicana en el extranjero

Ciudad de México.- La migración es un fenómeno que en los últimos años ha ido en aumento y, en lo que respecta a los mexicanos, el desplazamiento hacia otros países es tan significativo que incluso han surgido memes en los que se afirma que en cualquier parte del mundo puedes encontrarte a un paisano, algo que sin duda genera alegría cuando se está lejos de casa. A continuación, en TRIBUNA te presentamos la lista de países donde es más probable encontrar connacionales si decides viajar al extranjero.

Para comenzar, es importante precisar que la información proviene del Instituto de las Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME), organismo dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el cual se mantiene atento a las necesidades de quienes, por distintas razones, residen fuera del país. Entre sus principales enfoques se encuentra la búsqueda de una mejor calidad de vida para esta población, incluyendo aspectos como educación, salud, cultura y desarrollo económico.

Estados Unidos

La cifra de ciudadanos mexicanos que radican en el continente americano suma aproximadamente 11 millones, y se estima que la mayoría tiene alrededor de 36 años de edad. Por su parte, Estados Unidos, nación que actualmente encabeza el presidente Donald Trump, alberga al 96 por ciento de los mexicanos que viven en el extranjero. Cabe señalar que las redadas migratorias contra personas en situación irregular se han intensificado, particularmente en el estado de California.

Muchas familias viven lejos de México

Canadá

Otro destino que ha ganado popularidad es Canadá, país que desde el 14 de marzo de 2025 tiene como primer ministro al economista Mark Carney. A este territorio suelen trasladarse mexicanos no solo para laborar en el sector agrícola, sino también con el objetivo de perfeccionar el inglés y el francés. De acuerdo con datos publicados por El Universal, hasta 2022 se tenía contabilizada una población aproximada de 129 mil 745 mexicanos en esa nación.

Europa (España, Alemania y Reino Unido)

En el caso de Europa, destaca España, donde se concentra cuatro de cada diez mexicanos residentes en ese continente. El idioma, la cultura y los vínculos históricos figuran entre las principales razones de elección. En segundo lugar aparece Alemania, destino atractivo especialmente para profesionales del área de ingeniería interesados en desarrollarse en sectores industriales y tecnológicos. Finalmente, el Reino Unido también resulta llamativo, tanto por su riqueza cultural como por sus oportunidades académicas, particularmente en el ámbito financiero.

Países en general con más mexicanos

Estados Unidos: 10 millones 820 mil 514 Canadá: 107 mil 735 España: 79 mil 581 Alemania: 23 mil 205 Reino Unido: 18 mil Francia: 17 mil 200 Países Bajos: 11 mil 456 Bolivia: 10 mil 623 Argentina: 8 mil 886 Chile: 8 mil 466

