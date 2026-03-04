Moscú, Rusia.- El catedrático del Departamento de Bellas Artes de la Universidad de Sonora (Unison), Héctor Manuel Acosta Ayala, participó en un concierto conmemorativo en la Casa de Música de Moscú, Rusia, con motivo del 135 aniversario de relaciones diplomáticas entre ese país y México. Además, el docente formó parte de una agenda cultural en diversas ciudades de la Federación Rusa con actividades relacionadas con el mismo motivo de la conmemoración.

Entre todas estas actividades, el maestro Acosta Ayala realizó una jornada de trabajo académico en dos reconocidas instituciones formadoras de músicos, entre ellas una clase a jóvenes cantantes en el Colegio de Música Musorgsky, en San Petersburgo. Sin embargo, la actividad más destacada fue la presentación de un concierto en la Casa de la Música de Moscú, la cual es considerada uno de los recintos culturales más significativos de la capital rusa.

Docente de Unison participa en celebración de relaciones diplomáticas entre México y Rusia

Esta gran colaboración fue gracias a una invitación a través de la Embajada de México en Rusia, así como por el Ministerio de Cultura de Kazán, donde impartió otra 'master class' a los estudiantes del Conservatorio del Estado de dicha ciudad. "Fue una experiencia muy enriquecedora trabajar musicalmente con los alumnos que me recibieron muy entusiastas y, en lo personal, me causa mucha emoción compartir lo que hacemos en nuestra universidad con instituciones de mucha tradición", expresó el docente de Unison.

Asimismo, Acosta Ayala mencionó sentirse orgulloso del nivel de los estudiantes y egresados de la Unison, ya que demuestran alto grado de competitividad con instituciones de gran tradición en el mundo; en esta conmemoración de carácter internacional, el maestro consideró que su participación representa el gran trabajo artístico y formativo que se realiza en la Universidad de Sonora, al mismo tiempo en que se fortalecen los lazos culturales en México y Rusia.

Docente de Unison participa en celebración de relaciones diplomáticas entre México y Rusia

Fuente: Tribuna del Yaqui