Hasta el momento, Irán registra mil 45 muertos por ofensiva de Estados Unidos e Israel

Teherán, Irán.- Este miércoles 4 de marzo de 2026, la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA) confirmó que se registran mil 45 personas, entre civiles y militares, que han perdido la vida en el país de Irán desde el pasado sábado 28 de febrero cuando comenzó la ofensiva de Estados Unidos e Israel. El balance oficial anterior, publicado por la Media Luna Roja iraní, daba un total de 787 muertos; sin embargo, hasta el momento ha aumentado considerablemente.

La Agencia de Noticias de la República Islámica, tras su anuncio oficial en sus medios de comunicación, citó un comunicado de la fundación de mártires y excombatientes, referente a la ofensiva: "Durante la agresión militar efectuada por un Estados Unidos criminal y el régimen israelí usurpador contra nuestra patria islámica, mil 45 muertos de nuestros queridos militares y civiles perdieron la vida".

Además, la prensa local este miércoles dio a conocer que al menos 100 personas murieron a bordo de la fragata iraní IRIS Dena tras sufrir un posible ataque submarino frente a las costas de Sri Lanka. Previamente se había llevado a cabo un informe por los mismos medios, en donde confirmaban que no sabían el total, pero había alrededor de 180 personas a bordo de la fragata.

Posteriormente, al recibir una llamada de auxilio que informaba del hundimiento del buque, la Armada de Sri Lanka inició de inmediato operaciones de rescate; 35 personas de la fragata fueron rescatadas y trasladadas al Hospital Universitario Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle. Según los informes que citan al ministro de Asuntos Exteriores esrilanqués, Vijitha Herath, dicho incidente se llevó a cabo fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka.

