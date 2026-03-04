Irán advierte que atacará todas las embajadas de Israel, si bombardean su sede en Líbano

Teherán, Irán.- El portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, el general Abolfazl Shekarchi, emitió una declaración este miércoles sobre las posibles acciones de su país frente al conflicto actual. De acuerdo con el vocero, si el gobierno israelí decide atacar la sede diplomática iraní ubicada en Líbano, Teherán pasará a considerar a todas las embajadas y consulados de Israel a nivel global como blancos militares legítimos. La advertencia, difundida por la agencia Tasnim, establece que una respuesta armada se aplicaría sin restricciones geográficas, abarcando cualquier continente donde exista presencia diplomática israelí.

Shekarchi argumentó que, hasta el momento, su gobierno ha mantenido la contención por respeto a las relaciones con el resto del mundo. Sin embargo, precisó que esta postura tiene un límite. Según el representante de las fuerzas armadas, la República Islámica no busca conflictos con terceras naciones, pero argumenta que Israel actúa sin respetar fronteras. Por lo tanto, el mensaje también sirve como un aviso a los países que alojan misiones israelíes, aclarando que cualquier eventual ataque de Teherán estaría dirigido únicamente contra los intereses del Estado hebreo y no contra las naciones anfitrionas.

Este pronunciamiento ocurre durante el quinto día consecutivo de la campaña militar conjunta iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero. Las operaciones armadas han apuntado hacia bases militares, centros de desarrollo nuclear y la cúpula de liderazgo dentro del territorio iraní. En cuanto a las bajas humanas, la Media Luna Roja de Irán registró al menos 787 personas fallecidas hasta la jornada del martes. Por su parte, cadenas de noticias como CNN estiman que la cifra de decesos ya supera los mil.

Los reportes de la prensa internacional indican que los bombardeos han impactado más de 150 ciudades, distribuidas en 24 de las 31 provincias que conforman a Irán. El origen de esta escalada reciente fue el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, quien perdió la vida durante los primeros ataques ejecutados el sábado contra su complejo residencial en la capital iraní. En esa misma acción militar también murieron el ministro de Defensa, el comandante general de la Guardia Revolucionaria, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y otros altos mandos del gobierno.

General Abolfazl Shekarchi, Portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán: pic.twitter.com/UBglT9Caw7 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 4, 2026

Frente a estos acontecimientos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que la operación militar responde a intereses de seguridad nacional para su país, al mismo tiempo que dirigió un mensaje a los ciudadanos iraníes para que tomen el control de su futuro político. Irán respondió con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Baréin, Catar, Irak, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui