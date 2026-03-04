Más de 200 muertos tras un deslizamiento de tierra en una mina de República Democrática del Congo

Rubaya, República Democrática del Congo.- Más de 200 personas, entre ellas unos 70 niños, murieron el martes en un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias en la mina de Rubaya, ubicada en el este de la República Democrática del Congo, informó hoy el Ministerio de Minas.

Fuentes locales indicaron que la cifra de fallecidos podría superar hasta los 200 debido al número de trabajadores presentes en el lugar al momento del accidente, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.

Deslizamiento de tierra en mina de Rubaya

El sector minero en la RDC ha registrado numerosos incidentes mortales en los últimos años, atribuidos principalmente a la falta de medidas de seguridad y a las condiciones laborales precarias. La explotación de coltán, un mineral clave para la industria tecnológica, genera grandes beneficios, pero en muchas ocasiones opera fuera de las regulaciones oficiales, lo que aumenta los riesgos para los trabajadores.

La región alberga numerosas minas artesanales y pequeñas explotaciones, donde trabajan cientos de personas. La actividad minera se concentra principalmente en comunidades rurales y ha sido vulnerable a accidentes relacionados con condiciones naturales, como lluvias intensas, y con la infraestructura limitada de las minas.

Las autoridades locales y organizaciones humanitarias continúan evaluando la magnitud de la tragedia y coordinando la asistencia a los afectados y a las familias de las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui.