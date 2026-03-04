¡Otro apagón! Cuba sufre avería de su principal central eléctrica, dejando dos tercios del país sin electricidad

La Habana, Cuba.- La Unión Nacional Eléctrica (UNE) informó por medio de un comunicado que, tras la desconexión inesperada de la planta del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), una avería en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras dejó sin electricidad este miércoles 4 de marzo de 2026 dos tercios de Cuba.

Con localización en la provincia de Matanzas, la Guiteras es considerada el mayor bloque unitario de generación eléctrica en el país cubano; la termoeléctrica ha vuelto a tener una grieta en la estructura de su caldera. La planta había registrado una reincorporación apenas días antes de este fallo, lo que muestra la fragilidad extrema de una infraestructura que opera al límite de su vida útil, ya que ha acumulado problemas durante años y lleva más de una década sin recibir algún tipo de mantenimiento general a profundidad; así lo reconocen las autoridades del sector.

La avería sucedió en un momento de crisis energética sostenida. Desde el lunes 2 de marzo de 2026, Cuba ha enfrentado una de las situaciones más críticas en lo que va del año, ya que los apagones han alcanzado un 64 por ciento del país durante el horario pico, según datos oficiales de la UNE. Con la caída de la Guiteras ha empeorado el escenario que ya se consideraba insostenible, ya que la crisis no es reciente.

La retención de averías, mantenimientos prolongados y las limitaciones térmicas reflejan un sistema eléctrico que llegó a un punto crítico después de tantos años de deterioro acumulado. Las centrales termoeléctricas en Cuba tienen un promedio de cuarenta años de antigüedad; sin embargo, fueron diseñadas para una vida útil de 25 años.

La Empresa Eléctrica de La Habana comunicó que el lunes 2 de marzo de 2026 el servicio estuvo interrumpido por más de 18 horas en la capital de la isla. Las interrupciones afectan no solo los hogares, también afectan el sistema de agua potable, ya que sus bombas de extracción dependen de la red eléctrica, además de la conservación de alimentos en un país que ya tiene escasez severa en sus productos básicos.

La crisis eléctrica que enfrenta Cuba deja claro el estado de una economía que se gestó durante años con parches y aplazamientos. Por su parte, Miguel Díaz-Canel ha calificado el mantenimiento capital de las Guiteras como inaceptable durante el mes de enero de 2026; sin embargo, el propio régimen lo volvió a aplazar.

Fuente: Tribuna del Yaqui