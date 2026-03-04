Pedro Sánchez rechaza GUERRA y responde a Trump: "España no será cómplice de algo malo"

Madrid, España.- En medio de la guerra que se mantiene en Medio Oriente, la cual ha cobrado más de mil vidas, este miércoles 4 de marzo de 2026, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, respondió a las amenazas del su homólogo de Estados Unidos (EU), el republicano Donald Trump: aseguró que España no será "cómplice de algo malo para el mundo" por miedo a represalias.

En una declaración institucional sin preguntas desde el Palacio de la Moncloa, Sánchez fijó la postura de su gobierno tras el ataque conjunto de EU e Israel contra Irán. Aunque no mencionó directamente a Trump, sí aludió a sus advertencias de cortar el comercio con España por su posición frente al conflicto: "La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'".

uD83DuDEA8 CONTESTA ESPAÑA A TRUMP: "No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo por miedo a las represalias de alguno".



El presidente Pedro Sánchez respondió a la decisión de Donald Trump de suspender relaciones comerciales entre España y EEUU por negar permiso a usar… pic.twitter.com/rXyo9IlqQY — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) March 4, 2026

Sánchez evocó el rechazo social que marcó la invasión de Irak en 2003 y sostuvo que aquella decisión arrastró a Europa a una etapa de mayor inseguridad. Recordó que esa guerra, que se justificó por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva de Sadam Hussein y la promesa de garantizar la seguridad global, terminó generando más inestabilidad, terrorismo y afectaciones económicas.

Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro", señaló, en referencia a George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar.

España se alinea con la Unión Europea y la ONU

El presidente español recalcó que su país está con los principios fundacionales de la Unión Europea, con la Carta de Naciones Unidas y con el derecho internacional. En este sentido, insistió en que España apuesta por la paz y la convivencia pacífica entre naciones, incluso ante amenazas económicas.

En tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respaldó la postura del Ejecutivo y subrayó que España es "un país de paz" que no acepta chantajes ni lecciones de nadie.

Sánchez advirtió que el escenario internacional podría prolongarse y generar más incertidumbre económica. Mencionó el riesgo de alzas en el precio del petróleo y el gas, así como efectos en el comercio. Aseguró que el Gobierno cuenta con recursos suficientes para enfrentar la crisis y que, si es necesario, apoyará a hogares, trabajadores y empresas afectadas. Dijo que actuará junto con los agentes sociales, como ocurrió durante la pandemia, la crisis energética y la crisis arancelaria.

Fuente: Tribuna del Yaqui