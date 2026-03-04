Reportan ataque a buque iraní frente a Sri Lanka, en el sur de Asia; habría más de 100 desaparecidos

Colombo, Sri Lanka.- La guerra en Medio Oriente que protagonizan Estados Unidos (EU), Israel e Irán continúa, e incluso podría estarse expandiendo. Este miércoles 4 de marzo de 2026, se reportó que un buque de guerra iraní, identificado como la fragata IRIS Dena, se hundió a unos 40 kilómetros al sur de Sri Lanka tras emitir una señal de socorro a las 5:08 horas, tiempo local. A bordo viajaban 180 tripulantes.

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente habría ocurrido tras un presunto ataque submarino. Hasta el momento, las cifras oficiales presentan variaciones, pero autoridades de la isla confirman personas heridas, muertos y decenas de desaparecidos.

La fragata iraní #IRISDena se encuentra en peligro frente a las costas de Sri Lanka. Reuters informa que el buque fue atacado por un submarino. Según Reuters, citando fuentes de la Armada y el Ministerio de Defensa de Sri Lanka, el buque de guerra iraní tuvo problemas en el…

¿Cuántas víctimas dejó este siniestro Sri Lanka?

El canciller de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó ante el Parlamento que 32 marinos resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka indicaron a Reuters que la ofensiva dejó al menos 101 personas desaparecidas, una muerta y 78 heridas. Sin embargo, un portavoz de la Marina rechazó la cifra de 101 desaparecidos y sostuvo que 79 personas fueron rescatadas y llevadas a un hospital, de las cuales 32 estaban heridas y una en estado grave.

Una de las personas trasladadas al hospital falleció posteriormente, según fuentes citadas bajo condición de anonimato.

Operativo de rescate en el Océano Índico

El Ministerio de Defensa de Sri Lanka confirmó que se desplegaron dos buques de la Marina y un avión para atender la emergencia dentro de su zona de búsqueda y rescate en el Océano Índico. Los marinos iraníes fueron evacuados al Hospital General de Karapitiya, en Galle, ciudad ubicada a 115 kilómetros al sur de Colombo, la capital del país. La policía reforzó la seguridad en el exterior del centro médico mientras los heridos eran ingresados.

El portavoz de la Marina, Buddhika Sampath, aseguró que Sri Lanka actuó conforme a sus obligaciones marítimas internacionales tras recibir la llamada de auxilio.

Las autoridades señalaron que no difundirán imágenes del rescate debido a que involucra a personal militar extranjero.

Sospechas de ataque en medio de tensión regional

Aunque el gobierno de Sri Lanka no ha confirmado de manera oficial la causa del hundimiento, fuentes consultadas indicaron que existe sospecha de que el IRIS Dena pudo haber sido objeto de un ataque. Un diputado de la oposición preguntó en el Parlamento si el barco fue bombardeado en el contexto de la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. De momento, no hay una respuesta oficial sobre ese señalamiento.

