Respaldan a Trump: Senado de Estados Unidos bloquea intento de detener acción militar en Irán

Washington, Estados Unidos.- El Senado de Estados Unidos votó este miércoles en contra de una resolución que pretendía detener la intervención militar impulsada por el presidente Donald Trump contra el régimen iraní. La iniciativa no logró el respaldo necesario y fue rechazada con 53 votos en contra y 47 a favor, en una sesión marcada por el alineamiento mayoritario del Partido Republicano con la Casa Blanca.

La propuesta fue promovida por el senador demócrata Tim Kaine y contó con el respaldo del republicano Rand Paul. Ambos legisladores sostuvieron que el Congreso debe tener un papel activo cuando se trata del uso de la fuerza fuera del país. Sin embargo, la mayoría republicana consideró que la acción emprendida por el Ejecutivo responde a criterios de seguridad nacional y no requiere una votación adicional.

El resultado dejó claro que, aun si la resolución hubiera avanzado, el camino habría sido complicado. El texto debía pasar por ajustes antes de llegar a la Cámara de Representantes y, de aprobarse en ambas cámaras, el presidente tenía la posibilidad de rechazarlo. Para revertir ese escenario, se habría necesitado un respaldo mucho más amplio, algo que no parecía viable dadas las posiciones actuales.

La votación también estuvo influida por antecedentes recientes. Días antes, Trump cuestionó públicamente a senadores republicanos que apoyaron un intento similar relacionado con Venezuela. En esta ocasión, solo Rand Paul mantuvo su postura a favor de limitar la capacidad del Ejecutivo en materia militar. Desde la oposición, algunos legisladores expresaron inquietud tras recibir información reservada por parte de funcionarios del gobierno.

?uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7uD83CuDFDB? #ÚLTIMAHORA: ¡El Senado de EE.UU. rechaza por 52-48 la resolución demócrata que obliga a Trump a detener la guerra con Irán!



??El Senado de Estados Unidos rechazó efectivamente la resolución impulsada por el senador demócrata Tim Kaine (D-VA) para invocar la Ley de… pic.twitter.com/ufa6PuvVTZ — uD83DuDFE2La Real Noticia OnlineuD83DuDFE0 (@LaRealnoticia) March 5, 2026

El senador demócrata Richard Blumenthal afirmó que existe la posibilidad de que se considere el envío de tropas terrestres a Irán, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de una escalada mayor. La atención ahora se traslada a la Cámara de Representantes, donde se discutirá una resolución con un enfoque similar. El presidente de esa cámara, Mike Johnson, señaló que confía en reunir los votos suficientes para rechazarla.

En paralelo, el secretario de Estado Marco Rubio defendió la decisión presidencial y sostuvo que el objetivo de la ofensiva es debilitar la capacidad militar iraní y evitar que el país avance en el desarrollo de armamento nuclear. Sus declaraciones reforzaron la postura del gobierno en medio de un debate que sigue abierto dentro del Congreso estadounidense.

US Secretary of State Marco Rubio told Congress in a closed-door briefing Tuesday: "We are not arming the Kurds. But you never know with the Israelis." pic.twitter.com/uwI13MxQI4 — Breaking News (@TheNewsTrending) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui