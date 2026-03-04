Submarino de EU hunde buque iraní en Sri Lanka; es el primer caso desde la Segunda Guerra Mundial

Washington, Estados Unidos.- La Guerra en Oriente Medio está alcanzando nuevos niveles. Este miércoles 4 de marzo de 2026, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, confirmó que en esta jornada un submarino estadounidense hundió al buque de guerra iraní IRIS Dena en el océano Índico, específicamente en costas cercanas a Sri Lanka. Este hecho habría cobrado decenas de vidas humanas.

En rueda de prensa en el Pentágono, el funcionario detalló que la embarcación fue alcanzada por un torpedo cuando se encontraba en aguas internacionales. Asimismo, apuntó que no se había visto un caso así desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha encendido alertas internacionales: "Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

Pentágono confirma hundimiento de buque iraní. Foto: Twitter

En esta misma intervención, Hegseth aseguró además que su país está "ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad"en el actual conflicto que mantiene, junto con Israel, contra Irán. Agregó que Estados Unidos se tomará el tiempo necesario para asegurar el éxito de la campaña y subrayó que solo su país podía ejecutar una operación de esa magnitud.

El Departamento de Guerra desató este operativo el sábado por la madrugada, hace apenas cuatro días, lo que significa que debemos recordar dos cosas, primero que nada, que solo llevamos cuatro días, las métricas están cambiando, el polvo se está asentando y siguen llegando más fuerzas, esta es la fase temprana y como ha dicho el presidente Trump, nos tomaremos todo el tiempo que sea necesario para asegurarnos el éxito. En segundo lugar, apenas llevamos cuatro días metidos en esto, y los resultados han sido increíbles, históricos realmente, solo los Estados Unidos de América pudieron llevar a cabo esta operación, solo nosotros", apuntó.

IRIS Dena: 180 personas a bordo y decenas de víctimas

En la previa, el ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó que en el IRIS Dena viajaban 180 personas cuando fue hundido; en un inicio no se aseguró ni se descartó que el país gobernado por Donald Trump fuera el responsable. Medios internacionales señalaron que el barco se hundió frente a las costas de Sri Lanka, lo que activó una operación de búsqueda y rescate.

El comandante Buddhika Sampath, portavoz de la Armada de Sri Lanka, indicó que se recuperaron cadáveres en la zona del incidente y que 32 personas fueron rescatadas y trasladadas a un hospital en Galle, ciudad portuaria del sur del país.

En tanto, autoridades locales señalaron que cerca de 150 personas permanecen desaparecidas y que varias murieron tras el ataque. Más tarde, el vicecanciller de Sri Lanka reportó que al menos 80 personas fallecieron en la ofensiva estadounidense contra el buque iraní.

