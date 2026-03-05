Ciudad de México.- Los precios del petróleo han subido con fuerza este jueves 5 de marzo de 2026 y las bolsas han vuelto a operar con pérdidas debido a los temores sobre el impacto en la economía con la intensificación del conflicto con Medio Oriente. Los precios del crudo han subido con fuerza, ya que el precio del barril West Texas Intermediate subió más de un 6 por ciento, quedando en 79 dólares.

Con esta subida de precios se teme un brote de inflación que elimina las expectativas de un recorte de los tipos de interés. Patrick O'Hare, analista en Briefing.com , explica que el aumento de los precios en el petróleo ha sido por los reportes no confirmados de que Irán atacó un petrolero frente a las costas de Irak, además de los datos sobre la actividad a través del estrecho de Ormuz, que aún está detenida.

Conflicto en Medio Oriente dispara el precio del petróleo a causa de la guerra con Irán

Las bolsas en Asia cerraron con ganancias, pero esta tendencia se revirtió y las bolsas europeas han operado con pérdidas desde la apertura y cerraron con caídas marcadas; por su parte, los inversores de Estados Unidos en Wall Street, los indicadores abrieron con caídas. La guerra con Medio Oriente está poniendo a prueba la resiliencia económica mundial, dijo Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) este jueves 5 de marzo de 2026 en la ciudad de Bangkok.

"Si este conflicto se prolonga, es evidente que podría afectar a los precios mundiales de la energía, la confianza de los mercados, el crecimiento y la inflación y suponer nuevas exigencias para los responsables políticos de todo el mundo", afirmó la directora del FMI, durante una conferencia.

La consultora Kpler informó el miércoles 4 de marzo de 2026 que el tránsito petrolero por el estrecho de Ormuz cayó un 90 por ciento en una semana. La incertidumbre sobre la duración de la guerra también pesa sobre los mercados, y la naviera danesa Maersk comunicó la suspensión de reservas en el golfo hasta nuevo aviso.

Los mercados asiáticos han cerrado con ganancias, aprovechando la tendencia alcista de la víspera en Wall Street. En Seúl, la bolsa cerró con un índice Kospi de 9.63 por ciento en ganancias, una gran recuperación después de su desplome histórico del 12 por ciento en la víspera, en un mercado en pánico por las repercusiones del conflicto y la subida de los precios de la energía.

La preocupación fue tan grande que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ordenó la activación de un fondo de estabilización del mercado por 68 millones de dólares que mencionó; prevendrá la inestabilidad en los mercados capitales. "La escalada de la crisis en Medio Oriente está empeorando significativamente el entorno económico y de seguridad mundial", asegura el presidente coreano.

En Japón, el indicador Nikkei también ha avanzado y cerró con una alza de 1.9 por ciento después de perder un 3.61 por ciento el día miércoles 4 de marzo de 2026. Por su parte, las bolsas en China han subido después de anunciar el objetivo de crecimiento para este año entre un 4.5 y un 5 por ciento, el más modesto en treinta años.

Fuente: Tribuna del Yaqui