En medio de la Guerra en Medio Oriente, Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

Washington, Estados Unidos.- En medio de la Guerra que azota al Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump anunció cambios en su Gabinete este jueves 5 de marzo de 2026: es oficial la destitución oficial de Kristi Noem como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS). En su lugar, el mandatario designó al senador Markwayne Mullin, quien asumirá el cargo a partir del 31 de marzo de 2026.

El anuncio se realizó a través de la red social Truth Social, apenas dos días después de que Noem enfrentara un duro interrogatorio en el Capitolio por parte de legisladores republicanos y demócratas.

Kristi Noem deja Seguridad Nacional en el gobierno de Trump. Foto: Twitter

Trump anuncia cambios en Seguridad Nacional

En su mensaje, el también empresario informó que Mullin sustituirá a Noem al frente del DHS a finales de marzo. El senador por Oklahoma cuenta con 10 años de experiencia en la Cámara de Representantes y tres en el Senado, trayectoria que el presidente destacó al justificar la decisión. El mandatario también resaltó que Mullin es un aliado de su movimiento político y aseguró que trabajará para reforzar su agenda de seguridad, en especial en temas migratorios y de combate al narcotráfico.

Por otra parte, aunque deja la Secretaría de Seguridad Nacional, Noem continuará dentro del Gobierno de Trump. El mandatario anunció que será designada 'Enviada Especial para The Shield of the Americas', una nueva iniciativa de seguridad enfocada en el hemisferio occidental. De acuerdo con el mandatario, los detalles de este programa serán presentados el sábado 7 de marzo en Doral, Florida.

Un cambio en medio de tensiones por la política migratoria y Guerra en Medio Oriente

La salida de Noem ocurre en medio de la Guerra en Oriente Medio y tras múltiples controversias alrededor de las políticas de control migratorio implementadas por el Gobierno de Trump. Estas últimas han provocado protestas y demandas legales, además de críticas desde distintos sectores políticos contra la funcionaria y el mandatario. No obstante, durante el mensaje de cambios en su Gabinete, Trump no tocó ninguno de estos temas.

