Washington, Estados Unidos.- El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que Washington está listo para lanzar una ofensiva militar 'en solitario' contra organizaciones criminales en la región de América Latina si lo considera necesario, de modo que representa una amenaza para su seguridad nacional.

Dicho mensaje fue durante la conferencia 'Américas contra los cárteles' realizada en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Miami, Florida, donde Hegseth hizo un llamado a los países del continente a intensificar su combate contra lo que calificó como 'narcoterroristas', dejando en claro que el propósito es actuar en coordinación con sus aliados; sin embargo, su gobierno no descarta acciones unilaterales si la situación lo requiere.

Estados Unidos advierte a Latinoamérica de lanzar ofensiva militar en solitario

Hegseth, durante su discurso inaugural, afirmó que el problema del narcotráfico requiere una respuesta más agresiva; por ello es necesario que los gobiernos latinoamericanos incrementen sus estrategias contra los grupos criminales que operan en la región, ya que se considera que este tipo de organizaciones debe ser tratado como amenazas de seguridad comparables a grupos terroristas. "Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio", subrayó el secretario.

Durante la conferencia, se abordó el tema de la 'Doctrina Monroe renovada' impulsada por el presidente Donald Trump, la cual plantea una política más agresiva frente a amenazas que, según Washington, provienen del hemisferio occidental, considerando a los cárteles del narcotráfico como actores capaces de desestabilizar gobiernos, financiar violencia y afectar la seguridad regional, lo que, según la administración estadounidense, justificaría operaciones militares contra ellos.

Este encuentro llevado a cabo en Miami logró reunir a representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de América Latina, aunque hubo algunas ausencias relevantes como México, Colombia y Brasil, ya que no participaron en esta conferencia específica. En conclusión, esta ponencia busca fortalecer la cooperación regional en seguridad y combatir redes de narcotráfico, tráfico humano y crimen organizado.

uD83DuDD34Pete Hegseth advierte sobre los cárteles: “Estados Unidos está preparado para abordar estas amenazas e ir solo a la ofensiva si es necesario”



Fue así como el secretario de Guerra de EE.UU. anunció que Washington está listo para lanzar una ofensiva militar contra los cárteles,… pic.twitter.com/ESDKmWj5nZ — Azucena Uresti (@azucenau) March 5, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui