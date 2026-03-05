Historiador alerta a Donald Trump sobre su conflicto en el Medio Oriente: "EU perderá la guerra"

Washington, Estados Unidos.- Un reconocido historiador japones que ha analizado tanto a Irán como a Estados Unidos e Israel, en el actual conflicto en el Medio Oriente, acaba de brindar una entrevista en la que le lanzó severa advertencia al actual presidente norteamericano, Donald Trump, afirmándole que no están preparados para esto y que en realidad "perderá la guerra" porque no está pensando claramente.

El historiados identificado como Jiang Xueqin, señaló que dada la posición de Trump en este conflicto, es claro que "va a perder", destacando que él sabe que "se ha estado preparando en los últimos 20 años" para poder hacer frente a un conflicto de esta magnitud, por lo que en su análisis menciona que todo podría salirle muy mal a Trump, ya que ha visto que "Irán tiene muchas más ventajas sobre Estados Unidos".

En su entrevista para el noticiero Breaking Points, señaló que en la actualidad "es una guerra de desgaste entre Estados Unidos e Irán, y los iraníes llevan 20 años preparándose para este conflicto", pues por su religión han tenido "muchos ensayos" para su "guerra contra del gran satanás", mencionando que la guerra de 12 días de junio del 2025 solo fue una antesala para ver las fuerzas de sus enemigos: "Los iraníes pudieron examinar y analizar la capacidad de ataque tanto de los israelíes como de los estadounidenses, y han tenido mucho tiempo, ocho meses, para prepararse a fondo para este nuevo ataque".

Según su opinión, dicho conflicto ayudó a fortalecer una estrategia para que Irán pueda vencer a Estados Unidos junto a sus aliados, dado a que tienen una mejor idea de su alcance real, cuando resisten y ya no buscan solo fuerza bruta, sino el debilitar la economía global: "Sus aliados, los hutíes, Hezbolá, Hamás y las milicias, han captado a la perfección la mentalidad estadounidense. Y ahora tienen una estrategia bastante sólida para debilitar y, en última instancia, destruir el imperio estadounidense".

#ÚltimaHora | El presidente Donald Trump reemplaza a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional por el senador republicano Markwayne Mullin uD83DuDD04uD83CuDF0E pic.twitter.com/QGubHBusaQ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

Ante esto, declaró que Irán actualmente quiere afectar la economía en Estados Unidos y la "global", afirmando que en su análisis ha podido observar que los ataques no sólo estarían dirigidos a bases militares de Estados Unidos en la región, sino también a infraestructura energética y plantas desalinizadoras en países del Consejo de Cooperación del Golfo, lo que afirma pondría en riesgo el suministro de agua potable en ciudades clave como Riad en Arabia Saudita, que provee casi el 80 por ciento del agua a países del Golfo, y por ello "un ataque con drones de bajo costo podría generar una crisis humanitaria en cuestión de semanas".

De la misma manera, destacó que el cerrar el Estrecho de Ormuz, va a afectar el comercio global de manera grave, ya que se transita el 90 por ciento de los alimentos de países del CCG y la mayor parte del petróleo al mundo, destacando que "el uso de misiles de alto costo para interceptar drones más baratos no es sostenible en una guerra moderna, lo que le llevaría a Estados Unidos a perder la guerra", explicando que su modelo militar no está diseñado "para conflictos asimétricos del siglo XXI".

Fuente: Tribuna del Yaqui