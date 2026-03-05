Irán lanza drones de ataque contra base militar de Estados Unidos en Irak

Erbil, Irak.- El ejército de Irán declaró este jueves 5 de marzo de 2026 que lanzó un ataque con drones contra una base militar estadounidense en la ciudad de Erbil, capital del Kurdistán iraquí. "El cuartel general de las fuerzas agresoras norteamericanas en Erbil, Irak, fue atacado por los drones de asalto del ejército de Tierra", así lo indicaron las fuerzas armadas iraníes en un comunicado transmitido por la televisión estatal.

No obstante, el ejército de Israel llamó este jueves a los habitantes del sur de Beirut, uno de los bastiones de los movimientos proiraní Hezbola y donde residen cientos de miles de personas, a evacuar inmediatamente.

Por medio de la red social X, el portavoz arabófono del ejército de Israel, el coronel Avichay Adraee, menciona: "Mensaje urgente a los habitantes de la periferia sur salven sus vidas y evacuen inmediatamente sus hogares". Además de proporcionar a la población rutas para desplazarse hacia el norte y el este y advertir que está prohibido dirigirse hacia el sur, ya que tomar esa dirección es poner en peligro su vida.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó este jueves 5 de marzo de 2026 que también atacó un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y agrega que el buque se encuentra en llamas. "El petróleo estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas", comunica el cuerpo militar de élite.

La información del ata que no se ha podido confirmar de manera independiente. La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del crudo mundial. Finalmente, la agencia británica de operaciones comerciales marítimas informó este jueves 5 de marzo de 2026 de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui