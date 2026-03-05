¿La Guerra en Medio Oriente afecta a México? Refuerzan seguridad en Ciudad Juárez y El Paso

Ciudad Juárez, Chihuahua.- La Guerra en Medio Oriente, iniciada por Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán, sigue escalando y algunos países ya comenzaron a reforzar medidas de seguridad incluso lejos del frente. Una de las acciones más visibles ocurre en la frontera entre Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, donde autoridades estadounidenses y mexicanas intensificaron la vigilancia. ¿Por qué? Aquí te explicamos.

Refuerzan seguridad en Ciudad Juárez y El Paso: ¿Por qué?

De acuerdo con información de N+, este miércoles 4 de marzo de 2026, la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso registró un aumento de vigilancia luego de que el conflicto entre EU, Israel e Irán generara alertas de seguridad en distintas regiones. Vehículos militares de la Guardia Nacional de Texas fueron desplegados en la zona fronteriza, mientras que el gobernador de Texas, Gregg Abbott, ordenó enviar también a elementos de la policía estatal.

Del lado mexicano, autoridades locales activaron operativos de vigilancia en coordinación con fuerzas estadounidenses. El secretario de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, César Omar Muñoz, explicó que el objetivo principal del operativo es reforzar la presencia de seguridad en la zona y prevenir actividades delictivas: "Aquí lo importante es tener presencia en todo el bordo, una presencia importante para prevenir la presencia de personas vinculadas a cuestiones delictivas".

La medida busca actuar de forma preventiva ante posibles riesgos derivados del contexto internacional.

¿Cuándo inició la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán?

El conflicto comenzó el pasado sábado 28 de febrero, cuando EU e Israel lanzaron ataques contra Irán, lo que provocó una escalada militar en Medio Oriente. La tensión aumentó aún más cuando Irán decidió cerrar el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos estratégicos más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial.

El estrecho es una vía clave para el comercio energético global, por lo que cualquier interrupción genera volatilidad en los mercados. Ante este escenario, el presidente de EU, Donald Trump, anunció que ordenó a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos garantizar condiciones estables para el comercio marítimo, especialmente el transporte energético. Incluso señaló que, si fuera necesario, buques podrían ser escoltados en el Estrecho de Ormuz para asegurar el suministro global.

¿La guerra en Medio Oriente afecta a México?

Por ahora, el impacto directo en México es limitado y se concentra principalmente en los precios internacionales de los energéticos.

Las referencias del petróleo WTI y Brent registraron recientemente precios promedio de 75.9 y 82.81 dólares por barril, lo que representa aumentos de 6.5 por ciento y 14.2 por ciento respecto al cierre del mercado del viernes anterior. Sin embargo, especialistas señalan que estos niveles aún no generan afectaciones significativas para México.

La Mezcla Mexicana de Exportación se cotizó en 66.63 dólares por barril, lo que incluso representa un incremento favorable para los ingresos petroleros del país, ya que durante varios meses el precio se había mantenido entre 50 y 60 dólares por barril. En el caso del gas natural, el precio de referencia internacional subió a 3.1 dólares por millón de BTU, un aumento de 10.7 por ciento frente a los 2.8 dólares registrados días antes. Aun así, el nivel sigue dentro de rangos considerados normales.

Un factor clave es que México importa gas natural principalmente desde EU a través de ductos, lo que permite mantener precios más bajos que en los mercados de gas natural licuado. Especialistas señalan que el impacto sería preocupante solo si el gas natural superara los 10 dólares por millón de BTU durante un periodo prolongado.

