Luego de 7 años de ruptura, Estados Unidos y Venezuela reanudan sus relaciones diplomáticas

Caracas, Venezuela.- El gobierno de Estados Unidos y la presidencia interina de Venezuela decidieron reanudar sus vínculos diplomáticos, interrumpidos desde el año 2019 tras las tensiones por la reelección de Nicolás Maduro y el respaldo de Washington al dirigente opositor Juan Guaidó. La situación actual responde al cambio de mando ocurrido tras la acción militar del 3 de enero, ordenada por el presidente Donald Trump, la cual concluyó con el arresto del entonces mandatario venezolano.

Delcy Rodríguez, quien asumió la titularidad del poder ejecutivo, ha reorientado las políticas del país sudamericano hacia los intereses del gobierno de Washington. Con el objetivo de materializar este acercamiento, el Departamento de Estado emitió un comunicado para confirmar el inicio de una nueva etapa bilateral. El documento establece de manera textual que "Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela han acordado restablecer las relaciones diplomáticas y consulares".

Esta ruta de trabajo conjunto se dividió en tres etapas: estabilización, recuperación y transición democrática. Como parte de estos movimientos, la administración norteamericana ordenó la reapertura de su embajada en Caracas y envió a finales de enero a Laura Dogu, encargada de negocios, para encabezar la misión diplomática. Por su lado, la gestión de Rodríguez nombró a Félix Plasencia como su representante ante la Casa Blanca.

En materia económica, las nuevas autoridades venezolanas implementaron reformas orientadas a la apertura del comercio. Rodríguez promovió la entrada de inversiones privadas al petróleo y modificó la legislación de hidrocarburos, acciones que recibieron comentarios favorables por parte del presidente Trump, quien respaldó la agenda de cooperación. Esta planeación bilateral contempla además la extracción de recursos.

VENEZUELA ANUNCIA EL RESTABLECIMIENTO DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS CON EE. UU.



A través de un comunicado oficial emitido este jueves 5 de marzo de 2026, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informó que, tras un exitoso proceso de diálogo diplomático, ha…

Explotación de recursos

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, viajó al territorio sudamericano para concretar los negocios. Durante su visita, Burgum evaluó las oportunidades en el ámbito energético y minero, fijando su atención en el Arco Minero, una zona de 112 mil kilómetros cuadrados con presencia de oro, diamante, bauxita y coltán. El funcionario aseguró haber recibido compromisos de seguridad para las compañías extranjeras dispuestas a operar e invertir en esa región.

Al hacer un balance del panorama político y comercial, el secretario estadounidense afirmó que "ha habido más cambios positivos para el pueblo de Venezuela en los últimos dos meses que quizás en los últimos 20 años". Finalmente, Burgum pronosticó que la nación sudamericana logrará superar las expectativas de producción de gas y petróleo establecidas para el año 2026.

WOW! Venezuela President Delcy Rodríguez is now THANKING President Trump — weeks after he bombed Venezuela and captured their criminal dictator



She's standing there with Sec. Doug Burgum



Trump is turning out to be a masterclass in foreign policy

Fuente: Tribuna del Yaqui