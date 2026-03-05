Papa León XIV pide a las naciones abandonar las armas y apostar por la diplomacia

Ciudad del Vaticano.- El Papa León XIV dedicó la intención de oración del mes de marzo a la paz mundial, con un llamado a que las naciones abandonen las armas y opten por el diálogo y la diplomacia para resolver los conflictos.

El mensaje fue difundido a través de un videomensaje publicado dentro de la iniciativa de las intenciones mensuales del pontífice, promovida por la Red Mundial de Oración del Papa. En el video, el líder de la Iglesia católica pide que se promueva la reconciliación y se eviten las confrontaciones armadas.

Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia", expresó el pontífice en su mensaje.

En su oración, León XIV también pidió que se superen sentimientos como el odio, el rencor y la indiferencia, con el fin de fomentar la fraternidad entre los pueblos.

Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación", señala el mensaje.

El Papa afirmó además que la seguridad de las naciones no debe basarse en el control que genera temor, sino en la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos.

Durante el mensaje, el pontífice también dirigió una petición a los líderes mundiales para que reconsideren las políticas relacionadas con el uso de armamento y la carrera militar. En ese sentido, pidió que tengan "la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables".

Asimismo, hizo referencia al riesgo que representa el armamento nuclear al afirmar: "¡Que nunca más la amenaza nuclear condicione el futuro de la humanidad!". Papa León XIV llama a las naciones a elegir el diálogo

Fuente: Tribuna del Yaqui