¿Quién gobernará Irán tras la muerte de Ali Jameneí? Trump asegura que debe participar en la elección

Washington, Estados Unidos.- En medio de la Guerra que se mantiene activa en Oriente Medio, impulsada por Estados Unidos (EU) e Israel desde el pasado fin de semana, el jefe de Estado estadounidense, Donald Trump, afirmó que debe participar en el proceso para designar al próximo líder de Irán, esto tras la muerte del ayatolá Ali Jameneí durante los recientes bombardeos ocurridos el sábado 28 de febrero.

En una entrevista telefónica con el medio digital Axios, el presidente y empresario estadounidense aseguró que el posible nombramiento de Mojtaba Jameneí (hijo del fallecido líder supremo) sería 'inaceptable', por lo que considera necesario que Washington tenga influencia en el proceso político que definirá al nuevo jefe del Estado iraní. Las declaraciones se dan en medio de un escenario de tensión geopolítica en Medio Oriente, donde Irán aún no anuncia oficialmente quién sustituirá a su máximo líder religioso y político.

Trump rechaza al posible sucesor del líder iraní

Durante la conversación con Axios, Donald Trump reconoció que Mojtaba Jameneí, de 56 años, es uno de los candidatos más probables para asumir el liderazgo de Irán, debido a su influencia dentro del aparato religioso y su cercanía con la Guardia Revolucionaria. No obstante, el presidente estadounidense expresó abiertamente su oposición a esta posibilidad.

El hijo de Jameneí es inaceptable para mí. Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán", afirmó Trump en la entrevista.

El mandatario también sostuvo que permitir la llegada de un líder que continúe la línea política del fallecido ayatolá podría provocar nuevos conflictos militares con Estados Unidos en los próximos años.

En estas mismas declaraciones, Trump comparó la situación de Irán con lo ocurrido recientemente en Venezuela, donde aseguró que Washington influyó en la transición política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro, quien hoy está en Nueva York, detenido.

El mandatario de EU afirmó que participó en la designación de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez como líder interina del país sudamericano, señalando ese caso como antecedente de la intervención estadounidense en procesos políticos internacionales: "Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy en Venezuela", dijo el presidente.

¿Cómo se elige al líder supremo de Irán?

La Constitución iraní establece que el líder supremo debe ser designado por la Asamblea de Expertos, un órgano integrado por 88 clérigos que son elegidos mediante votación popular cada cuatro años. Este organismo tiene la facultad de seleccionar al máximo dirigente político y religioso del país cuando queda vacante el cargo.

En los últimos días, el nombre de Mojtaba Jameneí ha ganado fuerza dentro del sistema político iraní como posible sucesor de su padre, aunque hasta ahora el Gobierno de Irán no ha anunciado oficialmente quién ocupará el puesto.

