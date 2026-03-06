352 mexicanos de distintas partes de Medio Oriente han sido evacuados por la SRE

Ciudad de México.- Por medio de sus redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer este viernes 6 de marzo de 2026, la evacuación de 352 mexicanos de distintas partes de Medio Oriente, que han sido afectados por la actual guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de Teherán contra objetivos en la región.

La cancillería también explicó que los 352 connacionales han sido evacuados desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Líbano y Qatar. Gran parte de ellos han sido trasladados por vía terrestre hacia países que cuentan con su espacio aéreo abierto. "Nuestras embajadas en la región siguen atendiendo a las personas mexicanas que lo soliciten para identificar la ruta de salida más adecuada y segura", confirmó la SRE.

Hasta el momento, las autoridades no tienen constancia de que ningún mexicano haya visto afectada su integridad física por el conflicto con Medio Oriente. La cancillería recordó que los espacios aéreos se están abriendo lentamente en la región y que algunas compañías han retomado sus operaciones desde los Emiratos Árabes Unidos, de modo que pidió a los mexicanos con alguna reserva que se contacten con la aerolínea para verificar el estado de su vuelo.

El día sábado 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque de gran magnitud contra Irán, quien respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra las bases militares estadounidenses en la región. Sin embargo, con la muerte del líder supremo iraní. Alí Jameneí, y gran parte de la cúpula militar, Irán ha prometido tomar venganza y ha amenazado con responder con mayor intensidad.

Hasta el momento, los bombardeos no han parado en la zona. Teherán está respondiendo a los bombardeos de Estados Unidos e Israel con ataques contra Tel Aviv, Jerusalén y las bases estadounidenses en varios países de la región.

