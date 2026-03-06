Avanza plan para devolver aranceles declarados ilegales de Trump; reembolsos tardarían 45 días

Washington, D.C., Estados Unidos.- Este viernes 6 de marzo de 2026, en un escrito presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional, se dio a conocer que se trabaja en un sistema que permitirá reembolsar los aranceles cobrados durante la política comercial del presidente Donald Trump, los cuales, como te informamos en TRIBUNA, fueron declarados ilegales por la Corte Suprema. La información fue retomada por diversos medios estadounidenses como Los Angeles Times, Reuters, AFP y el diario The Wall Street Journal.

Brandon Lord, director ejecutivo de la dirección de política comercial y programas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), fue quien se refirió a esta situación. El funcionario incluso señaló que el sistema podría estar listo en aproximadamente 45 días y que requerirá "una presentación mínima de documentos por parte de los importadores". Cabe destacar que la decisión de devolver el dinero a quienes pagaron estos aranceles fue tomada por el juez Richard Eaton, del Tribunal de Comercio Internacional.

Es importante recordar que todo esto se deriva de una estrategia económica impulsada por la administración del mandatario republicano, quien aplicó estos aranceles con el objetivo de presionar a distintos países en materia comercial y política. Para ello utilizó como justificación facultades de emergencia contempladas en la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA). Sin embargo, después de que la Corte Suprema considerara que estas medidas no tenían fundamento legal, tribunales federales ordenaron iniciar el proceso para devolver los montos cobrados.

Asimismo, Lord explicó que la agencia está desarrollando un procedimiento que permita facilitar los reembolsos, evitando que las empresas tengan que iniciar litigios individuales para recuperar su dinero, lo que ayudaría a simplificar el trámite. A pesar de ello, el proceso podría resultar complejo, ya que la CBP tendrá que revisar millones de registros de importación para recalcular las cantidades pagadas.

Cabe recalcar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, no existe claridad sobre el monto total que será devuelto. Las estimaciones apuntan a que podría tratarse de más de 130 mil millones de dólares en aranceles recaudados e incluso alcanzar hasta 166 mil millones de dólares, correspondientes a pagos realizados por alrededor de 330 mil importadores. También existe la posibilidad de que el gobierno federal presente una apelación o que surjan otros inconvenientes durante el proceso. De ocurrir algún cambio, en TRIBUNA te mantendremos informado con todos los detalles.

