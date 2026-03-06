Donald Trump afirma que el Gobierno de Cuba va a "caer muy pronto"; ve posible negociación

Washington, D.C., Estados Unidos.- Este viernes 6 de marzo de 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Gobierno de Cuba "caerá muy pronto", además de insistir en que La Habana tiene muchas ganas de una negociación con la Casa Blanca; así lo confirmó la cadena CNN.

Durante una entrevista sobre las operaciones militares que están realizando Estados Unidos e Israel en contra de Irán, el presidente estadounidense ha insistido en que la isla sería el próximo blanco tras una exitosa campaña en el país persa, donde en los ataques principales iniciales murió el líder supremo iraní, Alí Jamenei, y una gran mayoría de su cúpula.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", aclaró Trump durante una entrevista telefónica, además de mencionar que los cubanos quieren llegar a un acuerdo, ya que están en negociaciones con su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. "Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy concentrados en esto", agregó el presidente.

Sin embargo, en días anteriores, el presidente declaró que La Habana está desesperada por lograr obtener un trato con su administración de manera inmediata, asegurando que solo es cuestión de tiempo que dirijan la mira hacia la isla, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

El día jueves 5 de marzo de 2026, durante una entrevista con 'Político', Donald Trump dijo que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel" tras el operativo donde Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, quien era el aliado más cercano de La Habana. Trump ha puesto como ejemplo la colaboración maravillosa que tiene con el gobierno interno de la chavista Delcy Rodríguez, con el que la Casa Blanca anunció que restablecerá relaciones después de años de distanciamiento.

Por su parte, los medios de comunicación estadounidenses han informado sobre los contactos entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Estos reportes mencionan más sobre las negociaciones, y resaltan supuestas conversaciones sobre las posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui