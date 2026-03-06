Estados Unidos investiga ataque contra escuela en Irán que dejó decenas de muertos

Washington, Estados Unidos.- Investigadores militares de Estados Unidos están examinando un ataque ocurrido el sábado pasado contra una escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, que causó la muerte de decenas de estudiantes, según informaron dos funcionarios estadounidenses. Hasta el momento, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la responsabilidad del incidente.

Las autoridades iraníes indicaron inicialmente que 150 estudiantes murieron, cifra que posteriormente elevaron a 171, aunque no se pudieron confirmar de manera independiente estos datos.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que el ejército está investigando el hecho y reiteró que no se atacan objetivos civiles de manera intencionada. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el Departamento de Defensa está revisando el incidente y destacó que el gobierno iraní ha llevado a cabo ataques contra civiles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela y que cualquier investigación sobre la participación estadounidense corresponde al Departamento de Defensa.

El Pentágono remitió consultas sobre el caso al Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), cuyo portavoz, el capitán Timothy Hawkins, dijo que no era apropiado hacer comentarios mientras la investigación sigue en curso.

Según fuentes militares, durante los ataques contra Irán, Estados Unidos e Israel han dividido sus operaciones tanto por región como por tipo de objetivo. Mientras Israel se ha centrado en bases de lanzamiento de misiles en el oeste del país, Estados Unidos ha atacado instalaciones similares y activos navales en el sur.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó que se realice una investigación sobre el incidente y señaló que corresponde a las fuerzas que llevaron a cabo el ataque determinar la responsabilidad.

Imágenes transmitidas por la televisión estatal iraní mostraron el funeral de las niñas, con ataúdes cubiertos con banderas iraníes siendo trasladados por multitudes hacia el lugar de enterramiento.

De confirmarse la participación de Estados Unidos, el ataque sería uno de los incidentes con mayor número de víctimas civiles en décadas de operaciones estadounidenses en Medio Oriente, según especialistas en derecho internacional humanitario. EU analiza posible responsabilidad en ataque a escuela en Irán

Fuente: Tribuna del Yaqui