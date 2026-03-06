Estados Unidos merma las defensas de Irán y proyecta controlar su espacio aéreo en semanas

Teherán, Irán.- Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, comunicó este viernes los avances de la campaña militar estadounidense sobre Irán, denominada Epic Fury. De acuerdo con la vocera, las tropas buscan tomar el control del espacio aéreo iraní y mermar su capacidad defensiva en un periodo de 4 a 6 semanas. A 6 días de comenzar los despliegues, la representante reportó la destrucción de más de 30 navíos y embarcaciones iraníes.

En sus palabras, "su marina ha sido considerada ineficaz para el combate". La ofensiva de Estados Unidos ha logrado disminuir en un 90 por ciento los ataques con misiles balísticos desde Irán, lo que reduce la amenaza hacia las bases y las tropas apostadas en la región. Leavitt señaló al respecto: "La eliminación de la amenaza de misiles balísticos que Irán representaba para Estados Unidos y nuestras tropas ha sido un objetivo alcanzado hasta ahora por el ejército estadounidense".

Según la información compartida, el presidente Donald Trump estableció propósitos definidos para esta intervención militar. Entre los propósitos centrales figura impedir que la nación asiática desarrolle armamento nuclear y mermar fuertemente a los grupos aliados de Teherán. La administración estadounidense responsabiliza a estas agrupaciones por la pérdida de vidas de sus ciudadanos. Para reforzar el mensaje, la vocera indicó:

El presidente ha dejado muy claro que busca eliminar la amenaza de Irán para Estados Unidos, y la Operación Epic Fury está avanzando firmemente hacia ese propósito".

Como parte de los resultados reportados por Washington, la campaña militar ha neutralizado a más de 50 altos mandos del antiguo régimen iraní, incluso al líder supremo. El cumplimiento de las metas trazadas por la Casa Blanca determinará el inicio de una nueva etapa, la cual contempla una posible transición política en el territorio iraní. La administración considera que el avance sostenido de las tácticas militares es una prioridad para alcanzar este escenario.

uD83DuDEA8 EE.UU. PUBLICA IMÁGENES DE UN PORTAAVIONES TRAS EL ANUNCIO DE IRÁN DE ATAQUES CON DRONES



El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó imágenes de aviones F/A-18E/F Super Hornets despegando y aterrizando desde un portaaviones en un lugar no revelado, como parte de la… pic.twitter.com/nQtCGKlFIz — Andrés Repetto (@andresrepetto) March 6, 2026

El papel de Rusia

En el mismo encuentro con los medios, la secretaria de prensa abordó los reportes sobre una supuesta cooperación entre Rusia e Irán. Dichos informes sugerían que Moscú facilitaba tácticas contra intereses de Estados Unidos en la zona de Oriente Medio. Sin embargo, la Casa Blanca restó peso a esta información. Leavitt expresó: "claramente no está marcando ninguna diferencia en las operaciones militares en Irán porque estamos decimándolos por completo".

La representante insistió en que las metas trazadas por Washington avanzan conforme a lo planeado y que la asistencia rusa carece de impacto sobre el desarrollo de las acciones encabezadas por las fuerzas de su nación.

uD83CuDDEEuD83CuDDF7uD83CuDDF7uD83CuDDFATeherán y Moscú firmaron el acuerdo para suministrar a Irán aviones de combate rusos Su-35, helicópteros de ataque Mi-28 y aviones de entrenamiento Yak-130, anunció el viceministro de Defensa de Irán, general Seyed Mehdi Farhi.



También añadió que el proceso de transferencia… pic.twitter.com/NZbRFOwYRC — Señor del caos visual ? (@adictoapple) November 28, 2023

Fuente: Tribuna del Yaqui