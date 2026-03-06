NUEVOS documentos del caso Epstein revelarían ABUSOS de Trump contra una MENOR

Washington, Estados Unidos.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) publicó nuevos documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) relacionados con el caso del agresor sexual y violador en serie Jeffrey Epstein. En estos aparecen nuevas acusaciones contra el presidente Donald Trump hechas por una mujer que aseguró haber sido agredida sexualmente cuando era menor de edad.

Los archivos, revelados el jueves 5 de marzo de 2026, contienen registros de entrevistas realizadas por agentes federales en 2019. En ellas, la mujer declaró que Epstein y Trump la habrían agredido cuando tenía entre 13 y 15 años. Según el Departamento de Justicia, estos documentos no habían sido incluidos en publicaciones anteriores porque fueron clasificados por error como "duplicados".

¿Qué dicen los documentos del FBI sobre Trump?

Los materiales publicados incluyen descripciones de varios interrogatorios realizados por el FBI en 2019 a la mujer que presentó las acusaciones. Durante una de las entrevistas, la denunciante relató que Jeffrey Epstein la llevó "a Nueva York o a Nueva Jersey", donde supuestamente la presentó con el también empresario Donald Trump. Según su testimonio ante los investigadores, el ahora jefe de Estado intentó obligarla a realizarle un acto sexual, pero ella respondió mordiéndolo para defenderse.

Los documentos también indican que la mujer afirmó que ella y personas cercanas recibieron llamadas amenazantes durante años, en las que se les pedía guardar silencio sobre lo ocurrido. La denunciante vinculó esas intimidaciones con el entorno del caso Epstein.

¿Por qué estos documentos no se habían publicado?

El Departamento de Justicia explicó que estos archivos no aparecieron en anteriores divulgaciones ordenadas por el Congreso estadounidense, debido a que fueron marcados por error como duplicados dentro del sistema de registros. La publicación de documentos relacionados con Epstein ha sido un proceso largo y controvertido, ya que el caso involucra a figuras influyentes del mundo político, financiero y social.

La respuesta de Trump a las acusaciones

El presidente Donald Trump ha negado cualquier conducta indebida relacionada con las acusaciones vinculadas con Jeffrey Epstein. En posicionamientos previos, el Departamento de Justicia también había advertido que algunos de los documentos divulgados contienen "acusaciones falsas y sensacionalistas" contra el mandatario.

Hasta ahora, Trump no ha enfrentado cargos penales derivados de estas declaraciones.

Demócratas cuestionan manejo de los archivos Epstein

La publicación de estos documentos también intensificó las críticas de legisladores del Partido Demócrata, quienes han acusado al gobierno de Trump de ocultar o manejar de forma opaca información relacionada con la investigación. El miércoles 4 de marzo, un comité de la Cámara de Representantes votó a favor de citar a la fiscal general Pam Bondi, para que comparezca y responda preguntas sobre la gestión de los archivos del caso Epstein por parte del Departamento de Justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui